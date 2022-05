Momentul când niște jurnaliști din Ucraina aproape sunt loviți de un obuz lansat de ruși (VIDEO)

Momente terifiante pentru un grup de jurnaliști, însoțiți de câțiva militari aflați pe un drum din Ucraina. Aceștia au fost surprinși de explozia unui obuz lansat de trupele ruse.

Momentul impactului a fost surprins de unul dintre jurnaliști, explozia având loc la doar câțiva metri de reporteri. După explozie cel puțin un jurnalist și un militar ar fi fost răniți.

În ciuda puterii uriașe de foc, ministrul rus de Finanțe, Anton Siluanov, a declarat că Rusia are nevoie de resurse financiare uriașe pentru războiul provocat de armata rusă în Ucraina, conform Reuters.

„Este nevoie de bani, de resurse uriașe pentru operațiunea specială”, a spus Siluanov într-o prelegere la o universitate financiară din Moscova.

Acesta a specificat că Rusia a alocat 8 trilioane de ruble (123 de miliarde de dolari) stimulente care să ajute economia în momentul de față.

La începutul războiului, Rusia a trimis , iar acest fapt a făcut ca Occidentul să impună sancțiuni față de Moscova. Astfel că, acestea au creat o creștere a inflației până la aproximativ 18% și au condus țara aproape de recesiune.

Ucraina susține că Rusia a împrăștiat între 400 și 500 de mine vechi sovietice în Marea Neagră. Ancorele minelor sunt smulse în timpul furtunilor și din această cauză ajung să plutească în derivă – făcând imposibil exportul de mărfuri din porturile Ucrainei.

Purtătorul de cuvânt al administrației militare regionale din Odesa, Serhiy Bratchuk, afirmă că Rusia a „creat o criză alimentară în lume” prin blocarea porturilor, adăugând că Rusia folosește un „alibi informațional” dând vina pe Ucraina pentru criza alimentară, scrie .

Porturile Ucrainei de la Marea Neagră au fost blocate de la începutul războiului din 24 februarie, Ucraina suspendând exporturile vitale de cereale, iar oficialii spun că 20 de milioane de tone de cereale sunt acum blocate în țară.

