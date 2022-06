Momentul când un soldat rus se preface că a murit în urma unei explozii și o ia la fugă câteva minute mai târziu (VIDEO)

Un videoclip filmat dintr-o dronă surprinde momentul când un soldat rus se preface că a murit, iar câteva momente mai târziu se ridică și o ia la fugă. Nu este prima astfel de înregistrare care apare pe rețelele de socializare.

Într-un alt videoclip, soldații ruși , în urma unui atac-surpriză din partea ucrainenilor.

Potrivit imaginilor, lângă soldatul rus are loc o explozie, moment în care acesta se prăbușește pe spate ca și cum ar fi fost grav rănit și și-a pierdut viața. După câteva minute, acesta se ridică și o ia la fugă spre copacii din apropiere, potrivit

Se pare că armata lui Putin întâmpină mai multe probleme, mai ales din cauza moralului scăzut al soldaților. Aceștia chiar au refuzat să lupte în Ucraina, dat fiind că nu pot fi urmăriți penal, ci doar concediați.

Mihail Benyash, un avocat ce a consiliat mai mulți soldați ruși, cunoaște „sute și sute” de cazuri de soldați ruși care au refuzat să lupte în Ucraina. Pe de altă parte, nu cunoașe nici măcar un singur caz în care soldatul să fi fost urmărit penal pentru decizia sa.

Prin urmare, mulți militari ruși au ales să fie concediați sau transferați, în loc să intre în „mașina de tocat carne”, a susținut avocatul.

În această situație, armata rusă a ajuns să recruteze soldați pe site-urile cu locurile de muncă. Nici așa n-are prea mult succes.

