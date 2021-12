Moscova se confruntă cu cele mai abundente zăpezi din ultimii 72 de ani. Traficul a fost paralizat (VIDEO)

Moscova se confruntă cu cele mai abundente zapezi din ultimii 72 de ani! Ninsoarea nu a încetat să cadă de luni seară asupra capitalei ruse. Vremea a paraliza traficul în orașul cu 12 milioane de locuitori.

În capitala rusă, unde iernile au devenit în ultimii ani tot mai puțin friguroase şi lipsite de zăpadă, nu s-a mai văzut o asemenea ninsoare din 7 decembrie 1949.

În unele zone ale metropolei, zăpada avea o grosime de 13 centimetri şi a acoperit străzile şi trotuarele, iar mii de lucrători lucrează la degajarea lor cu ajutorul lopeților şi al mașinilor de deszăpezire.

Au fost scoase şi tractoare şi excavatoare pentru a curăță zăpada de pe bulevardele oraşului, precum şi zona aeroporturilor.

Heavy snow falls in Russian capital Moscow.

The precipitation is being described as ‘the most powerful in 70 years’.

More videos here: https://t.co/hhDQuQ21dX pic.twitter.com/2BVTgouSUD

— Sky News (@SkyNews) December 7, 2021