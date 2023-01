Moscova se reorientează. Putin a afirmat că Rusia încearcă să pună capăt „ostilităților” din Donbas (VIDEO)

Miercuri, în timpul unui discurs susținut la Sankt Petersburg în fața veteranilor ruși din cel de-al Doilea Război Mondial, Vladimir Putin a anunțat că un nou obiectiv pentru „operațiunea militară specială” a Rusiei împotriva Ucrainei este „oprirea ostilităților din Donbas”.

Liderul de la Moscova a făcut această declarație în timpul unei vizite pentru comemorarea a 80 de ani de la spargerea asediului armatei Germaniei Naziste asupra Leningradului, numele din perioada sovietică pentru orașul-port de la Marea Baltică. Putin a afirmat că Rusia încearcă să pună capăt „ostilităților” din Donbas care au continuat neîntrerupt din 2014.

„De fapt, ostilitățile la scară largă în Donbas nu s-au oprit din 2014, cu utilizarea de echipamente grele, artilerie, tancuri și avioane. Tot ceea ce facem astăzi, inclusiv într-o operațiune militară specială, este o încercare de a opri acest lucru.

🇷🇺🧵 Vladimir Putin: „We did our best to resolve this situation by peaceful means. It has now become clear that this was, by definition, impossible. Uh, it’s just that the enemy was preparing to transfer all uh this whole conflict into uh acute and mm uh hot phase, ….”

