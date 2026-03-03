B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Noi controverse privind starea de sănătate a lui Trump. Semnul vizibil de pe gâtul președintelui SUA, care a generat îngrijorări (FOTO)

Noi controverse privind starea de sănătate a lui Trump. Semnul vizibil de pe gâtul președintelui SUA, care a generat îngrijorări (FOTO)

Ana Maria
03 mart. 2026, 09:49
Noi controverse privind starea de sănătate a lui Trump. Semnul vizibil de pe gâtul președintelui SUA, care a generat îngrijorări (FOTO)
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Semn vizibil pe gâtul lui Donald Trump! Ce au observat jurnaliștii și fotografii prezenți la eveniment
  2. Ce speculații au apărut pe rețelele sociale
  3. Semn vizibil pe gâtul lui Donald Trump! Ce explicații oferă medicul președintelui
  4. Semn vizibil pe gâtul lui Donald Trump! Care ar putea fi cauzele dermatologice
  5. De ce este starea de sănătate a lui Trump atent monitorizată

Semn vizibil pe gâtul lui Donald Trump! O apariție recentă a președintelui SUA la Casa Albă a generat numeroase comentarii în spațiul public. În timp ce vorbea luni despre conflictul cu Iranul și acorda medalii de onoare veteranilor, camerele de filmat au surprins o pată roșie pe gâtul lui Donald Trump, vizibilă sub gulerul cămășii.

Imaginea, realizată de fotograful AFP Saul Loeb și publicată de Daily Mail, arată o zonă iritată a pielii, cu aspect de crustă și descuamare, în spatele urechii drepte.

Semn vizibil pe gâtul lui Donald Trump! Ce au observat jurnaliștii și fotografii prezenți la eveniment

Potrivit publicației britanice, erupția cutanată părea pronunțată și vizibilă în timp ce liderul american se deplasa de-a lungul rândului de veterani pentru a le înmâna distincțiile.

Nu este pentru prima dată când o astfel de decolorare a pielii a fost observată în aceeași zonă. Fotografii anterioare, inclusiv din timpul reuniunilor legate de Iran, organizate la reședința sa din Mar-a-Lago, au surprins semne similare.

Ce speculații au apărut pe rețelele sociale

Imaginile au fost rapid distribuite online, iar utilizatorii au lansat mai multe ipoteze privind cauza problemei dermatologice.

Urme ciudate pe gâtul lui Trump”, a spus un utilizator X. Un altul a remarcat că arăta ca o erupţie „urâtă” provocată de zona zoster, în timp ce un al treilea a susţinut că poate să fie o reacţie adversă la produsele de curăţare de pe hainele sale: „Îşi curăţă hainele la curăţătorie în timpul zborurilor şi îşi schimbă costumele prea repede”.

Semn vizibil pe gâtul lui Donald Trump! Ce explicații oferă medicul președintelui

Într-o declarație pentru CBS News, medicul lui Trump, Sean Barbabella, a precizat:

Preşedintele Trump foloseşte o cremă foarte obişnuită pentru partea dreaptă a gâtului, care este un tratament preventiv pentru piele, prescris de medicul Casei Albe. Preşedintele foloseşte acest tratament de o săptămână, iar roşeaţa se aşteaptă să dureze câteva săptămâni”.

Medicul nu a menționat diagnosticul exact pentru care a fost recomandată crema.

Semn vizibil pe gâtul lui Donald Trump! Care ar putea fi cauzele dermatologice

Specialiștii citați de presa internațională spun că o astfel de erupție poate avea mai multe cauze: dermatită de contact, eczemă atopică, psoriazis sau iritații provocate de căldură. De asemenea, nu este exclusă nici varianta unei afecțiuni precum zona zoster.

De ce este starea de sănătate a lui Trump atent monitorizată

În ultimul an, atenția publică s-a concentrat frecvent asupra stării de sănătate a liderului american. De-a lungul timpului, pe mâinile sale au fost observate echimoze, uneori acoperite cu machiaj.

Președintele, în vârstă de 79 de ani, a explicat anterior că vânătăile sunt cauzate de administrarea unei doze mai mari de aspirină și de numeroasele strângeri de mână asociate funcției.

Vara trecută, Trump a fost diagnosticat cu insuficiență venoasă cronică, o afecțiune frecvent întâlnită la persoanele în vârstă, care afectează circulația sângelui la nivelul membrelor inferioare.

Tags:
Citește și...
Mark Carney, în Australia. Mineralele critice și apărarea, în centrul discuțiilor
Externe
Mark Carney, în Australia. Mineralele critice și apărarea, în centrul discuțiilor
Război în Orientul Mijlociu. Numărul militarilor americani uciși în acțiune a ajuns la șase. UPDATE
Externe
Război în Orientul Mijlociu. Numărul militarilor americani uciși în acțiune a ajuns la șase. UPDATE
Scoția legalizează o nouă opțiune funerară. Ce presupune incinerarea cu apă și când va fi disponibilă
Externe
Scoția legalizează o nouă opțiune funerară. Ce presupune incinerarea cu apă și când va fi disponibilă
Iranul amenință Europa cu represalii. Sunt vizate bazele militare americane de pe continent
Externe
Iranul amenință Europa cu represalii. Sunt vizate bazele militare americane de pe continent
Statele din Golf intensifică diplomația din umbră pe fondul conflictului cu Iranul. Cum încearcă Emiratele Arabe Unite și Qatarul să limiteze escaladarea
Externe
Statele din Golf intensifică diplomația din umbră pe fondul conflictului cu Iranul. Cum încearcă Emiratele Arabe Unite și Qatarul să limiteze escaladarea
Surpriza de pe bonul fiscal: Ce a pățit o femeie care și-a cumpărat o cafea din aeroport și a cerut miere
Externe
Surpriza de pe bonul fiscal: Ce a pățit o femeie care și-a cumpărat o cafea din aeroport și a cerut miere
Situația din Orientul Mijlociu escaladează. Gărzile Revoluţionare anunţă închiderea strâmtorii Ormuz
Externe
Situația din Orientul Mijlociu escaladează. Gărzile Revoluţionare anunţă închiderea strâmtorii Ormuz
Brandurile de lux își închid magazinele din Orientul Mijlociu. Cum riscă marile grupuri să piardă sute de milioane de dolari
Externe
Brandurile de lux își închid magazinele din Orientul Mijlociu. Cum riscă marile grupuri să piardă sute de milioane de dolari
Accident cutremurător! Mașină spulberată de două trenuri, după ce a rămas blocată pe șine în ultimul moment (VIDEO)
Externe
Accident cutremurător! Mașină spulberată de două trenuri, după ce a rămas blocată pe șine în ultimul moment (VIDEO)
O mamă și o bunică riscă închisoarea pe viață după ce au ascuns nou-născuți în pungi
Externe
O mamă și o bunică riscă închisoarea pe viață după ce au ascuns nou-născuți în pungi
Ultima oră
09:53 - 3 martie: Sfinții Mucenici Eutropie, Cleonic și Vasilisc, mărturisitori ai credinței în vremea prigoanelor
09:48 - Eugen Cristea crede că pisica primită în dar e reîncarnarea soției: „Are ochii ei”. Fenomenele paranormale din casa actorului
09:19 - Vremea, 3 martie: soare în aproape toată țara, vânt puternic la munte
09:08 - Mesajul elevilor blocați în Dubai: „Excursia a fost peste așteptările noastre”
08:59 - Clipe de coșmar pentru Emily Burghelea. Nu mai poate reveni în țară: „Suntem blocați”
08:40 - Elevii blocați în Dubai vor primi absențe. Ce spune Inspectoratul Școlar Județean
08:38 - 318 români, repatriați cu zboruri speciale TAROM din Orientul Mijlociu. Anunțul de ultim moment făcut de ministrul de Externe
08:17 - Ce spune profesoara care i-a dus pe elevii din Vrancea în Dubai: Ne-am concentrat pe latura educațională. Nu am făcut plajă, nici shopping
08:00 - Mark Carney, în Australia. Mineralele critice și apărarea, în centrul discuțiilor
07:30 - Atac cu drone asupra ambasadei SUA din Riad. Donald Trump avertizează: „Veţi afla în curând”