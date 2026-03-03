Semn vizibil pe gâtul lui Donald Trump! O apariție recentă a președintelui SUA la Casa Albă a generat numeroase comentarii în spațiul public. În timp ce vorbea luni despre conflictul cu Iranul și acorda medalii de onoare veteranilor, camerele de filmat au surprins o pată roșie pe gâtul lui Donald Trump, vizibilă sub gulerul cămășii.

Imaginea, realizată de fotograful AFP Saul Loeb și publicată de , arată o zonă iritată a pielii, cu aspect de crustă și descuamare, în spatele urechii drepte.

Semn vizibil pe gâtul lui Donald Trump! Ce au observat jurnaliștii și fotografii prezenți la eveniment

Potrivit publicației britanice, părea pronunțată și vizibilă în timp ce liderul american se deplasa de-a lungul rândului de veterani pentru a le înmâna distincțiile.

Nu este pentru prima dată când o astfel de decolorare a pielii a fost observată în aceeași zonă. Fotografii anterioare, inclusiv din timpul reuniunilor legate de Iran, organizate la reședința sa din Mar-a-Lago, au surprins semne similare.

Ce speculații au apărut pe rețelele sociale

Imaginile au fost rapid distribuite online, iar utilizatorii au lansat mai multe ipoteze privind cauza problemei dermatologice.

„Urme ciudate pe gâtul lui Trump”, a spus un utilizator X. Un altul a remarcat că arăta ca o erupţie „urâtă” provocată de zona zoster, în timp ce un al treilea a susţinut că poate să fie o reacţie adversă la produsele de curăţare de pe hainele sale: „Îşi curăţă hainele la curăţătorie în timpul zborurilor şi îşi schimbă costumele prea repede”.

whoa – this is new. Trump has a significant rash-like injury on his neck today in addition to his disfigured hand (Saul Loeb/Getty) — Aaron Rupar (@atrupar)

Semn vizibil pe gâtul lui Donald Trump! Ce explicații oferă medicul președintelui

Într-o declarație pentru CBS News, medicul lui Trump, Sean Barbabella, a precizat:

„Preşedintele Trump foloseşte o cremă foarte obişnuită pentru partea dreaptă a gâtului, care este un tratament preventiv pentru piele, prescris de medicul Casei Albe. Preşedintele foloseşte acest tratament de o săptămână, iar roşeaţa se aşteaptă să dureze câteva săptămâni”.

Medicul nu a menționat diagnosticul exact pentru care a fost recomandată crema.

Semn vizibil pe gâtul lui Donald Trump! Care ar putea fi cauzele dermatologice

Specialiștii citați de presa internațională spun că o astfel de erupție poate avea mai multe cauze: dermatită de contact, eczemă atopică, psoriazis sau iritații provocate de căldură. De asemenea, nu este exclusă nici varianta unei afecțiuni precum zona zoster.

De ce este starea de sănătate a lui Trump atent monitorizată

În ultimul an, atenția publică s-a concentrat frecvent asupra stării de sănătate a liderului american. De-a lungul timpului, pe mâinile sale au fost observate echimoze, uneori acoperite cu machiaj.

Președintele, în vârstă de 79 de ani, a explicat anterior că vânătăile sunt cauzate de administrarea unei doze mai mari de aspirină și de numeroasele strângeri de mână asociate funcției.

Vara trecută, Trump a fost diagnosticat cu insuficiență venoasă cronică, o afecțiune frecvent întâlnită la persoanele în vârstă, care afectează circulația sângelui la nivelul membrelor inferioare.