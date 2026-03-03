Semn vizibil pe gâtul lui Donald Trump! O apariție recentă a președintelui SUA la Casa Albă a generat numeroase comentarii în spațiul public. În timp ce vorbea luni despre conflictul cu Iranul și acorda medalii de onoare veteranilor, camerele de filmat au surprins o pată roșie pe gâtul lui Donald Trump, vizibilă sub gulerul cămășii.
Imaginea, realizată de fotograful AFP Saul Loeb și publicată de Daily Mail, arată o zonă iritată a pielii, cu aspect de crustă și descuamare, în spatele urechii drepte.
Potrivit publicației britanice, erupția cutanată părea pronunțată și vizibilă în timp ce liderul american se deplasa de-a lungul rândului de veterani pentru a le înmâna distincțiile.
Nu este pentru prima dată când o astfel de decolorare a pielii a fost observată în aceeași zonă. Fotografii anterioare, inclusiv din timpul reuniunilor legate de Iran, organizate la reședința sa din Mar-a-Lago, au surprins semne similare.
Imaginile au fost rapid distribuite online, iar utilizatorii au lansat mai multe ipoteze privind cauza problemei dermatologice.
„Urme ciudate pe gâtul lui Trump”, a spus un utilizator X. Un altul a remarcat că arăta ca o erupţie „urâtă” provocată de zona zoster, în timp ce un al treilea a susţinut că poate să fie o reacţie adversă la produsele de curăţare de pe hainele sale: „Îşi curăţă hainele la curăţătorie în timpul zborurilor şi îşi schimbă costumele prea repede”.
whoa – this is new. Trump has a significant rash-like injury on his neck today in addition to his disfigured hand
(Saul Loeb/Getty) pic.twitter.com/H3PbltNCAE
— Aaron Rupar (@atrupar) March 2, 2026
Într-o declarație pentru CBS News, medicul lui Trump, Sean Barbabella, a precizat:
„Preşedintele Trump foloseşte o cremă foarte obişnuită pentru partea dreaptă a gâtului, care este un tratament preventiv pentru piele, prescris de medicul Casei Albe. Preşedintele foloseşte acest tratament de o săptămână, iar roşeaţa se aşteaptă să dureze câteva săptămâni”.
Medicul nu a menționat diagnosticul exact pentru care a fost recomandată crema.
Specialiștii citați de presa internațională spun că o astfel de erupție poate avea mai multe cauze: dermatită de contact, eczemă atopică, psoriazis sau iritații provocate de căldură. De asemenea, nu este exclusă nici varianta unei afecțiuni precum zona zoster.
În ultimul an, atenția publică s-a concentrat frecvent asupra stării de sănătate a liderului american. De-a lungul timpului, pe mâinile sale au fost observate echimoze, uneori acoperite cu machiaj.
Președintele, în vârstă de 79 de ani, a explicat anterior că vânătăile sunt cauzate de administrarea unei doze mai mari de aspirină și de numeroasele strângeri de mână asociate funcției.
Vara trecută, Trump a fost diagnosticat cu insuficiență venoasă cronică, o afecțiune frecvent întâlnită la persoanele în vârstă, care afectează circulația sângelui la nivelul membrelor inferioare.