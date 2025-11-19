B1 Inregistrari!
Iulia Petcu
19 nov. 2025, 21:21
sursa foto: X/@AMAZlNGNATURE
Cuprins
  1. Ce se întâmplă la Muntele Rainier
  2. Ce riscuri implică o eventuală erupție
  3. Ce antecedente are vulcanul Rainier

Vulcanul Muntele Rainier, situat în statul Washington, a intrat recent într-o fază de activitate intensă. Vibrațiile aproape continue au stârnit îngrijorări privind posibilitatea unei viitoare erupții. Autoritățile și experții monitorizează cu atenție evoluția fenomenului.

Ce se întâmplă la Muntele Rainier

Rainier este considerat unul dintre cei mai periculoși vulcani din Statele Unite. Domină peisajul deasupra unor mari orașe precum Seattle, Tacoma și Yakima, dar și Portland din Oregon. Începând de sâmbătă, vulcanul a fost marcat de „un tip de vibrație constantă subterană, descrisă de specialiști drept mii de mișcări minuscule care se suprapun într-un zumzet continuu”, scrie Daily Mail.

Rețeaua Seismică din Nord-Vestul Pacificului (PNSN) a înregistrat trei zile consecutive de semnale seismice aproape neîntrerupte, în special pe versantul vestic. Spre deosebire de cutremurele obișnuite, modelele detectate par similare tremorului vulcanic. USGS explică că este „un zgomot continuu, generat de mișcarea magmei, a apei fierbinți și a gazelor în interiorul vulcanului”.

Ce riscuri implică o eventuală erupție

Semnalele nu indică o erupție iminentă, dar activitatea vulcanică ar putea evolua către un nivel critic. Geologii urmăresc creșterea vibrațiilor, cutremure interne și umflarea solului. „Când Rainier va erupe, pericolul principal nu va proveni din lava încinsă sau norii de cenușă, ci din laharuri — torente rapide de noroi vulcanic, capabile să distrugă comunități întregi în doar câteva minute”, avertizează USGS.

Utilizatorii online au observat rapid noile citiri seismice ale PNSN. Datele arată trecerea bruscă de la vibrații normale la „un haos continuu în decurs de câteva ore”. Seismometrele au indicat un vârf brusc în jurul orei 5 dimineața, intensificarea continuând pe tot parcursul zilei. Până marți, niciun semn suplimentar de erupție nu fusese observat, iar USGS nu a ridicat nivelul de alertă.

Ce antecedente are vulcanul Rainier

Rainier a trecut deja prin serii masive de cutremure la începutul anului. În iulie, peste 1.000 de cutremure au fost înregistrate în puțin peste trei săptămâni. Acestea au depășit cu mult roiul seismic din 2009, care a durat trei zile și a generat aproximativ 120 de cutremure minore.

Experiența cu erupția vulcanului Mount St. Helens din 1980 oferă o imagine clară a pericolului. „Un val de noroi vulcanic a distrus peste 200 de locuințe, aproximativ 300 de kilometri de drumuri și a contribuit la un bilanț de 57 de victime”, explică experții, potrivit Ziare.com. Aceste evenimente ajută autoritățile să înțeleagă mai bine riscurile și să se pregătească pentru un fenomen similar la Rainier.

