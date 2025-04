Musk, ata fără precedent la adresa consilierului lui Trump: „Este prost ca noaptea”

Elon Musk a lansat critici dure la adresa consilierului comercial al președintelui Trump, unul dintre principalii artizani ai războiului tarifelor.

Musk nu s-a feri să îl facă pe Peter Navarro idiot după ce a zis că Tesla nu este un producător de mașini, ci o companie care asamblează mașini.

”Navarro este cu adevărat un idiot. Ceea ce spune el aici este în mod demonstrabil fals. Tesla are cele mai multe mașini fabricate în America”, a scris Elon Musk pe platforma sa X.

”Navarro este prost ca noaptea”, a conchis miliardarul care este și șef al Departamentului pentru eficiență guvernamentală.

