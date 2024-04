NASA, imagini istorice cu eclipsa totală de Soare văzută din spațiu (VIDEO)

Astronauții NASA au surprins o serie de imagini istorice cu eclipsa totală de Soare de pe 8 aprilie.

De pe Pământ, trecerea Lunii prin dreptul Soarelui , în momentul de apogeu, ca o „gaură în cer” cu silueta singurului nostru satelit natural și cu coroana strălucitoare a Soarelui în jurul ei. Din spațiu însă, același eveniment a părut a fi doar o umbră care se mișcă gradual deasupra unui continent, relatează .

Ever seen a total solar from space?

Here is our astronauts' view from the

— NASA (@NASA)