NASA va izbi intenționat o navă spațială de un asteroid. După coliziune, misiunea Hera a Agenției Spațiale Europene va investiga consecințele

va izbi, intenționat, o navă spațială de dimensiunea unei mașini de un asteroid, luni noapte, pentru a investiga secretele acestor obiecte cosmice și pentru a vedea dacă i se poate modifica traiectoria, potrivit

Testul dublu de redirecționare a asteroizilor (DART) să se ciocnească luni noaptea de asteroidul Dimorphos, sperând să-i modifice ușor traiectoria, prima dată când se încearcă o astfel de operațiune.

După ce NASA va sparge în mod deliberat o navă spațială de dimensiunea unei mașini într-un asteroid săptămâna viitoare, va reveni misiunii Hera a Agenției Spațiale Europene să investigheze „scena crimei” și să descopere secretele acestor roci spațiale potențial devastatoare.

NASA gets set to crash a spacecraft into an asteroid to demonstrate the world’s first planetary defense system

— Reuters (@Reuters)