Geneva devine astăzi centrul unei negocieri sensibile, într-un moment în care presiunea internațională asupra Kievului crește vizibil. Reuniunea la care participă reprezentanți europeni, americani și ucraineni are ca temă planul de pace propus de Donald Trump, un document contestat puternic în Ucraina și discutat intens între aliați.

Ce ridică îngrijorări în planul în 28 de puncte

Propunerea de pace este privită cu suspiciune la Kiev, întrucât ar impune renunțări teritoriale și limitări strategice majore pentru Ucraina. Documentul obligă, practic, Ucraina să renunţe la teritorii, să renunțe la ideea de aderare la şi să accepte retragerea din zonele pe care Rusia nu le-a cucerit, iar acest aspect a alimentat temeri privind o posibilă vulnerabilizare a statului ucrainean în fața unor noi agresiuni. În acest context, Casa Albă a transmis că proiectul prezentat nu reprezintă „varianta finală”, încercând să calmeze tensiunile diplomatice.

Oficialii ucraineni afirmă că nu vor accepta un acord care poate pune în pericol securitatea națională. Un mesaj ferm a fost transmis direct de președintele Volodimir Zelenski: „Reprezentanții noștri știu cum să protejeze interesele naționale ucrainene și exact ce este necesar pentru a împiedica Rusia să comită o a treia invazie”.

Cine participă la discuțiile de la Geneva

Întâlnirea are loc între delegația și cea a Statelor Unite, într-un format care aduce la aceeași masă persoane cu roluri decisive în arhitectura de securitate a ambelor state. Din partea Kievului participă șeful de cabinet al lui Volodimir Zelenski, conducătorii serviciilor de informații și președintele Consiliului de Securitate, care vor discuta cu Secretarul de Stat Marco Rubio și emisarul special Steve Witkoff. La discuții sunt invitați și consilieri de securitate din Franța, Germania, Marea Britanie și, potrivit unor surse diplomatice, și din Italia.

În paralel, Donald Trump insistă public asupra necesității unui acord rapid. „Ne-ar plăcea să obţinem pacea. Ar fi trebuit să se întâmple acum mult timp. Războiul din Ucraina cu Rusia nu ar fi trebuit să se întâmple”, a declarat președintele american. Totuși, el a subliniat că termenul impus Ucrainei pentru o decizie nu reprezintă o ultimă variantă.

Cum reacționează Europa la presiunile privind accelerarea negocierilor

Liderii europeni se arată deschiși la eforturile diplomatice ale SUA, dar avertizează că procesul nu poate avansa fără consultarea statelor europene. În marja summitului G20 de la Johannesburg, Emmanuel Macron a atras atenția asupra cauzei reale a conflictului: „Unica noastră problemă pentru noi toţi este Rusia care a început acest război, care a refuzat să accepte propunerile de încetare a focului din februarie, martie, iulie, august, etc.”.

Din partea Germaniei, Friedrich Merz a transmis un mesaj similar, subliniind implicațiile continentale ale conflictului: „Este un război care nu poate fi încheiat niciodată fără consimțământul Ucrainei și al Europei, deoarece este un război pe continentul european. În funcție de rezultatul acestui război, va avea un impact asupra securității Europei”, relatează observatornews.ro.

Ce presiuni exercită Washingtonul

Statele Unite au transmis explicit aliaților NATO că refuzul Kievului de a semna acordul ar putea înrăutăți situația Ucrainei pe termen lung. În fața acestor semnale, mai mulți lideri europeni pregătesc o vizită la Washington. Săptămâna viitoare, Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Giorgia Meloni ar putea ajunge în capitala americană pentru a-i prezenta lui Donald Trump o contrapropunere, în încercarea de a ajusta condițiile și de a proteja interesele Ucrainei și ale Europei.