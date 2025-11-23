B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Planul de pace al lui Trump ajunge pe masa negocierilor. Oficialli europeni, ucraineni și americani se întâlnesc azi la Geneva

Planul de pace al lui Trump ajunge pe masa negocierilor. Oficialli europeni, ucraineni și americani se întâlnesc azi la Geneva

Iulia Petcu
23 nov. 2025, 09:49
Planul de pace al lui Trump ajunge pe masa negocierilor. Oficialli europeni, ucraineni și americani se întâlnesc azi la Geneva
Președinții Donald Trump (SUA) și Volodimir Zelenski (Ucraina). Sursa foto: Hepta - Ukraine Presidency via Bestimage
Cuprins
  1. Ce ridică îngrijorări în planul în 28 de puncte
  2. Cine participă la discuțiile de la Geneva
  3. Cum reacționează Europa la presiunile privind accelerarea negocierilor
  4. Ce presiuni exercită Washingtonul

Geneva devine astăzi centrul unei negocieri sensibile, într-un moment în care presiunea internațională asupra Kievului crește vizibil. Reuniunea la care participă reprezentanți europeni, americani și ucraineni are ca temă planul de pace propus de Donald Trump, un document contestat puternic în Ucraina și discutat intens între aliați.

Ce ridică îngrijorări în planul în 28 de puncte

Propunerea de pace este privită cu suspiciune la Kiev, întrucât ar impune renunțări teritoriale și limitări strategice majore pentru Ucraina. Documentul obligă, practic, Ucraina să renunţe la teritorii, să renunțe la ideea de aderare la NATO şi să accepte retragerea din zonele pe care Rusia nu le-a cucerit, iar acest aspect a alimentat temeri privind o posibilă vulnerabilizare a statului ucrainean în fața unor noi agresiuni. În acest context, Casa Albă a transmis că proiectul prezentat nu reprezintă „varianta finală”, încercând să calmeze tensiunile diplomatice.

Oficialii ucraineni afirmă că nu vor accepta un acord care poate pune în pericol securitatea națională. Un mesaj ferm a fost transmis direct de președintele Volodimir Zelenski: „Reprezentanții noștri știu cum să protejeze interesele naționale ucrainene și exact ce este necesar pentru a împiedica Rusia să comită o a treia invazie”.

Cine participă la discuțiile de la Geneva

Întâlnirea are loc între delegația Ucrainei și cea a Statelor Unite, într-un format care aduce la aceeași masă persoane cu roluri decisive în arhitectura de securitate a ambelor state. Din partea Kievului participă șeful de cabinet al lui Volodimir Zelenski, conducătorii serviciilor de informații și președintele Consiliului de Securitate, care vor discuta cu Secretarul de Stat Marco Rubio și emisarul special Steve Witkoff. La discuții sunt invitați și consilieri de securitate din Franța, Germania, Marea Britanie și, potrivit unor surse diplomatice, și din Italia.

În paralel, Donald Trump insistă public asupra necesității unui acord rapid. „Ne-ar plăcea să obţinem pacea. Ar fi trebuit să se întâmple acum mult timp. Războiul din Ucraina cu Rusia nu ar fi trebuit să se întâmple”, a declarat președintele american. Totuși, el a subliniat că termenul impus Ucrainei pentru o decizie nu reprezintă o ultimă variantă.

Cum reacționează Europa la presiunile privind accelerarea negocierilor

Liderii europeni se arată deschiși la eforturile diplomatice ale SUA, dar avertizează că procesul nu poate avansa fără consultarea statelor europene. În marja summitului G20 de la Johannesburg, Emmanuel Macron a atras atenția asupra cauzei reale a conflictului: „Unica noastră problemă pentru noi toţi este Rusia care a început acest război, care a refuzat să accepte propunerile de încetare a focului din februarie, martie, iulie, august, etc.”.

Din partea Germaniei, Friedrich Merz a transmis un mesaj similar, subliniind implicațiile continentale ale conflictului: „Este un război care nu poate fi încheiat niciodată fără consimțământul Ucrainei și al Europei, deoarece este un război pe continentul european. În funcție de rezultatul acestui război, va avea un impact asupra securității Europei”, relatează observatornews.ro.

Ce presiuni exercită Washingtonul

Statele Unite au transmis explicit aliaților NATO că refuzul Kievului de a semna acordul ar putea înrăutăți situația Ucrainei pe termen lung. În fața acestor semnale, mai mulți lideri europeni pregătesc o vizită la Washington. Săptămâna viitoare, Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Giorgia Meloni ar putea ajunge în capitala americană pentru a-i prezenta lui Donald Trump o contrapropunere, în încercarea de a ajusta condițiile planului de pace și de a proteja interesele Ucrainei și ale Europei.

Tags:
Citește și...
Traficul aerian la aeroportul din Eindhoven, suspendat. Zona a fost survolată de mai multe drone suspecte
Externe
Traficul aerian la aeroportul din Eindhoven, suspendat. Zona a fost survolată de mai multe drone suspecte
Ce se ascunde în spatele planului Trump. Dezvăluiri din culise ale unui cunoscut jurnalist de investigații
Externe
Ce se ascunde în spatele planului Trump. Dezvăluiri din culise ale unui cunoscut jurnalist de investigații
Donald Trump dă semne de răzgândire. Ce spune despre planul propus Ucrainei pentru încheierea războiului
Externe
Donald Trump dă semne de răzgândire. Ce spune despre planul propus Ucrainei pentru încheierea războiului
Toți ochii se îndreaptă către Geneva. Negocieri pe planul lui Trump de încheiere a războiului din Ucraina. Rubio şi Witkoff vor reprezenta Statele Unite
Externe
Toți ochii se îndreaptă către Geneva. Negocieri pe planul lui Trump de încheiere a războiului din Ucraina. Rubio şi Witkoff vor reprezenta Statele Unite
O cameră foto dăruită papei Francisc, vândută la licitaţie. Prețul uriaș obținut de organizatori
Externe
O cameră foto dăruită papei Francisc, vândută la licitaţie. Prețul uriaș obținut de organizatori
Ucraina începe consultări cu Statele Unite pe propunerea de pace cu Rusia. Planul lui Trump va fi negociat Elveția
Externe
Ucraina începe consultări cu Statele Unite pe propunerea de pace cu Rusia. Planul lui Trump va fi negociat Elveția
SUA propune Germaniei să preia comanda NATO în Europa. Ce spune Berlinul despre preluarea responsabilității
Externe
SUA propune Germaniei să preia comanda NATO în Europa. Ce spune Berlinul despre preluarea responsabilității
Plantație de canabis ascusă sub o fermă de porci din Belgia. Avocatul familiei: „Au încercat să scape rapid de datorii”
Externe
Plantație de canabis ascusă sub o fermă de porci din Belgia. Avocatul familiei: „Au încercat să scape rapid de datorii”
Misiune secretă de observație în vecinătatea Rusiei. Un avion-spion american a decolat din România
Externe
Misiune secretă de observație în vecinătatea Rusiei. Un avion-spion american a decolat din România
Cutremur de 5,5 grade în Bangladesh. Seismul a provocat nouă morți și peste 300 de răniți
Externe
Cutremur de 5,5 grade în Bangladesh. Seismul a provocat nouă morți și peste 300 de răniți
Ultima oră
09:14 - ANAF continuă acțiunile în cazul familiei Iohannis. Ce urmează după respingerea sechestrului
08:31 - Ceaţa densă şi ninsoarea slabă afectează traficul rutier în mai multe judeţe. Ce spun autoritățile
23:54 - Traficul aerian la aeroportul din Eindhoven, suspendat. Zona a fost survolată de mai multe drone suspecte
23:32 - Ce se ascunde în spatele planului Trump. Dezvăluiri din culise ale unui cunoscut jurnalist de investigații
22:58 - Adrian Năstase, operat la Spitalul Foișor. Mesajul fostului premier după intervenție
22:42 - Descoperire macabră în toaleta unui vagon. Bărbat găsit spânzurat în trenul Iași – București
22:09 - Mandat de arestare pentru agresiune sexuală. Un individ a atacat două angajate într-o sală de jocuri
21:39 - Donald Trump dă semne de răzgândire. Ce spune despre planul propus Ucrainei pentru încheierea războiului
21:05 - Sancțiuni mai dure pentru cei care folosesc petarde. Poliția Română intensifică verificările
20:22 - Toți ochii se îndreaptă către Geneva. Negocieri pe planul lui Trump de încheiere a războiului din Ucraina. Rubio şi Witkoff vor reprezenta Statele Unite