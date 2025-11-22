B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Ce se ascunde în spatele planului Trump. Dezvăluiri din culise ale unui cunoscut jurnalist de investigații

Ce se ascunde în spatele planului Trump. Dezvăluiri din culise ale unui cunoscut jurnalist de investigații

Adrian Teampău
22 nov. 2025, 23:32
Sursa foto: Hepta / @Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Christo Grozev, dezvăluiri din culise
  2. Ce lipsește din planul oficial înaintat Kievului
  3. Concluziile lui Christo Grozev

Christo Grozev, cunoscutul jurnalist de investigație face o serie de dezvăluiri legate de planul prin care Donald Trump vrea să pună capăt războiului din Ucraina. În opinia sa, documentul este o creație rusească și a fost însușit de americani.

Christo Grozev, dezvăluiri din culise

Cunoscutul jurnalist de investigații a relatat că a văzut un draft timpuriu al planului pe care Donald Trump vrea să-l impună Ucrainei pentru a finaliza războiul cu Rusia. Christo Grozev susține că varianta pe care a văzut-o, în urmă cu șase luni, era un concept rusesc. Documentul conceput de ruși a fost însușit de echipa lui Donald Trump care încearcă să-l impună Kievului.

Spre deosebire de documentul oficial, jurnalistul susține că primul draft avea două puncte suplimentare. Primul stabilea salvarea Rusiei dintr-o iminentă recesiune postbelică, de investițiile americane. Al doilea punct se referea la formarea unei alianțe „creștine” între Moscova și Washington împotriva Beijingului.

„Mi s-a întâmplat să văd o versiune timpurie a «planului de pace», acum aproximativ 6 luni. Era un concept pur rusesc și era aproape identic cu ceea ce vedem astăzi (cu siguranță acolo era componenta 50/50 – active rusești + investiții UE în reconstrucția Ucrainei)”, a scris jurnalistul pe X.

Ce lipsește din planul oficial înaintat Kievului

Jurnalistul de investigații Christo Grozev susține că din planul prezentat Ucrainei lipsesc două elemente. Primul este o propunere ca Statele Unite să salveze Rusia dintr-o recesiune, așa cum s-a întâmplat în 1990. Această propunere s-a dorit a fi un stimulent pentru ca Donald Trump să accepte revendicările Rusiei.

„Primul, o propunere ca SUA (investitorii americani) să scoată Rusia postbelică dintr-o recesiune iminentă, lipsită de lichidități și investiții, «ca în anii ’90». Aceasta era menită ca un stimulent pentru Trump (fie ca un avantaj legitim pentru SUA, fie ca unul pentru prieteni și familie — asta nu era explicit)”, a mai scris Grozev.

Potrivit jurnalistului, cea de-a doua propunere viza constituirea unei alianțe între Rusia și Statele Unite împotriva Chinei.

„A doua «ofertă» era o nouă alianță Rusia–SUA împotriva Chinei. Foarte multă demagogie despre o «alianță creștină» era inclusă în acea secțiune”, a mai scris jurnalistul.

Concluziile lui Christo Grozev

La finalul mesajului postat pe platforma X, jurnalistul de investigații se declară convins că planul a fost elaborat în Rusia și însușit de americani. Documentul nu este rezultatul unor negocieri între echipele lui Putin și a lui Trump. El spune că cele două clauze, pe care le-a văzut în draftul inițial nu au mai fost incluse în documentul scurs zilele acestea în presă.

„Sunt absolut sigur că aceasta este o propunere rusească, nu una dezvoltată în comun. De asemenea, nu-mi pot imagina că rușii nu ar fi inclus primul dintre cele două elemente suplimentare. Totuși, îmi pot da seama de ce acesta nu ar fi parte a planului scurs public”, a mai spus jurnalistul.

Grozev este de părere că cel de-al doilea punct, cel referitor la o alianță împotriva Chinei, ar putea să nu fi fost inclus în planul oficial ce ar fi fost făcut public. Aceastapentru că Rusia nu-și pemite să supere Beijingul, cel mai important susținător al regimului Putin.

„În privința punctului 2, nu pot fi sigur dacă Rusia a îndrăznit să includă oferta anti-China. Din nou, dacă a făcut-o, nu ar fi publică. Așa că, per ansamblu, s-ar putea să fie vorba de un plan de 30 de puncte, până la urmă”, a transmis jurnalistul.

