Nestlé a anunțat retragerea de pe piață a unor produse de formulă pentru și de formulă de continuare, după ce a apărut suspiciunea că anumite loturi ar putea conține o toxină care poate provoca toxiinfecție alimentară. Compania precizează că măsura este una preventivă și că, până în prezent, nu au fost confirmate cazuri de îmbolnăvire.

Ce produse sunt vizate de retragere

Gigantul alimentar a transmis că anumite loturi de formulă SMA pentru sugari, precum și formule de continuare, nu sunt sigure pentru hrănirea bebelușilor. Produsele ar putea conține cereulid, o toxină care poate provoca greață și vărsături dacă este ingerată, informează Știrile ProTv.

Nestlé a subliniat că retragerea are loc „dintr-o abundență de precauție”, în contextul în care siguranța alimentară a copiilor este prioritatea principală a companiei.

Poziția oficială a companiei

„Siguranța și bunăstarea bebelușilor reprezintă prioritatea noastră absolută”, se arată într-un comunicat oficial al Nestlé. Reprezentanții companiei au adăugat că își cer scuze părinților, îngrijitorilor și clienților pentru orice îngrijorare sau inconvenient cauzat de această situație.

Totodată, Nestlé a precizat că toate celelalte produse din portofoliu, precum și loturile neafectate ale acelorași formule, sunt sigure pentru consum.

Rambursări și verificarea loturilor

Clienții care au achiziționat produsele afectate vor primi rambursarea integrală a contravalorii acestora. Nestlé a menționat că problema a fost generată de un ingredient furnizat de unul dintre partenerii săi.

Numerele de lot ale produselor retrase pot fi consultate pe site-ul oficial al companiei sau pe platforma food.gov.uk. Părinții sunt sfătuiți să verifice codurile de pe ambalajele produselor, fie pe cutiile de lapte praf, fie pe lateralele sau partea superioară a ambalajelor pentru formulele gata de consum.

Ce este cereulidul și ce riscuri prezintă

Cereulidul este o toxină produsă de anumite tulpini ale bacteriei Bacillus cereus. Aceasta poate provoca simptome de toxiinfecție alimentară, precum vărsături, crampe abdominale și stare generală de rău.

Agenția pentru Standardele Alimentare (FSA) avertizează că toxina se dezvoltă rapid și este puțin probabil să fie distrusă prin gătire, folosirea apei fierbinți sau în timpul preparării formulei pentru sugari.

Recomandări pentru părinți

Autoritățile recomandă părinților să nu utilizeze produsele din loturile afectate și să verifice imediat codurile de pe ambalaje. În cazul apariției unor simptome neobișnuite la copii, este indicată consultarea medicului.