B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Nestlé retrage de pe piață formule pentru bebeluși. Există suspiciuni privind prezența unei toxine periculoase

Nestlé retrage de pe piață formule pentru bebeluși. Există suspiciuni privind prezența unei toxine periculoase

Selen Osmanoglu
06 ian. 2026, 10:40
Nestlé retrage de pe piață formule pentru bebeluși. Există suspiciuni privind prezența unei toxine periculoase
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Ce produse sunt vizate de retragere
  2. Poziția oficială a companiei
  3. Rambursări și verificarea loturilor
  4. Ce este cereulidul și ce riscuri prezintă
  5. Recomandări pentru părinți

Nestlé a anunțat retragerea de pe piață a unor produse de formulă pentru sugari și de formulă de continuare, după ce a apărut suspiciunea că anumite loturi ar putea conține o toxină care poate provoca toxiinfecție alimentară. Compania precizează că măsura este una preventivă și că, până în prezent, nu au fost confirmate cazuri de îmbolnăvire.

Ce produse sunt vizate de retragere

Gigantul alimentar a transmis că anumite loturi de formulă SMA pentru sugari, precum și formule de continuare, nu sunt sigure pentru hrănirea bebelușilor. Produsele ar putea conține cereulid, o toxină care poate provoca greață și vărsături dacă este ingerată, informează Știrile ProTv.

Nestlé a subliniat că retragerea are loc „dintr-o abundență de precauție”, în contextul în care siguranța alimentară a copiilor este prioritatea principală a companiei.

Poziția oficială a companiei

„Siguranța și bunăstarea bebelușilor reprezintă prioritatea noastră absolută”, se arată într-un comunicat oficial al Nestlé. Reprezentanții companiei au adăugat că își cer scuze părinților, îngrijitorilor și clienților pentru orice îngrijorare sau inconvenient cauzat de această situație.

Totodată, Nestlé a precizat că toate celelalte produse din portofoliu, precum și loturile neafectate ale acelorași formule, sunt sigure pentru consum.

Rambursări și verificarea loturilor

Clienții care au achiziționat produsele afectate vor primi rambursarea integrală a contravalorii acestora. Nestlé a menționat că problema a fost generată de un ingredient furnizat de unul dintre partenerii săi.

Numerele de lot ale produselor retrase pot fi consultate pe site-ul oficial al companiei sau pe platforma food.gov.uk. Părinții sunt sfătuiți să verifice codurile de pe ambalajele produselor, fie pe cutiile de lapte praf, fie pe lateralele sau partea superioară a ambalajelor pentru formulele gata de consum.

Ce este cereulidul și ce riscuri prezintă

Cereulidul este o toxină produsă de anumite tulpini ale bacteriei Bacillus cereus. Aceasta poate provoca simptome de toxiinfecție alimentară, precum vărsături, crampe abdominale și stare generală de rău.

Agenția pentru Standardele Alimentare (FSA) avertizează că toxina se dezvoltă rapid și este puțin probabil să fie distrusă prin gătire, folosirea apei fierbinți sau în timpul preparării formulei pentru sugari.

Recomandări pentru părinți

Autoritățile recomandă părinților să nu utilizeze produsele din loturile afectate și să verifice imediat codurile de pe ambalaje. În cazul apariției unor simptome neobișnuite la copii, este indicată consultarea medicului.

Tags:
Citește și...
Reacția unui norvegian după ce Trump a spus că vrea mai mulți imigranți nordici: „Să te muți acum în SUA e ca și cum ai pleca la un chioșc cu hotdogi în flăcări”
Externe
Reacția unui norvegian după ce Trump a spus că vrea mai mulți imigranți nordici: „Să te muți acum în SUA e ca și cum ai pleca la un chioșc cu hotdogi în flăcări”
E oficial! Donald Trump a anunțat cine va conduce Venezuela, din partea SUA, după capturarea lui Maduro
Externe
E oficial! Donald Trump a anunțat cine va conduce Venezuela, din partea SUA, după capturarea lui Maduro
Austria: Doi români au furat un seif dintr-o stațiune și l-au târât pe pârtie până la mașină
Externe
Austria: Doi români au furat un seif dintr-o stațiune și l-au târât pe pârtie până la mașină
Locul din Franța unde sunt pregătiți spionii. Cât durează cursul și ce învață acolo agenții secreți
Externe
Locul din Franța unde sunt pregătiți spionii. Cât durează cursul și ce învață acolo agenții secreți
Se schimbă regulile! Turiștii care merg în vacanță în Bali, verificați la sânge. Ce măsuri se iau și ce au transmis autoritățile
Externe
Se schimbă regulile! Turiștii care merg în vacanță în Bali, verificați la sânge. Ce măsuri se iau și ce au transmis autoritățile
Reclamele la mâncare nesănătoasă, interzise la televizor și online. Unde se va aplica noua regulă și care este scopul
Externe
Reclamele la mâncare nesănătoasă, interzise la televizor și online. Unde se va aplica noua regulă și care este scopul
Copiii din Finlanda învață încă de la grădiniță cum să recunoască știrile false și conținutul generat de inteligența artificială
Externe
Copiii din Finlanda învață încă de la grădiniță cum să recunoască știrile false și conținutul generat de inteligența artificială
Un cutremur puternic a lovit Japonia, urmat de mai multe replici. Ce au anunțat autoritățile
Externe
Un cutremur puternic a lovit Japonia, urmat de mai multe replici. Ce au anunțat autoritățile
Dramă în elita franceză: Foști premieri și miniștri, lăsați fără șofer și paza plătită de contribuabili. „Vor descoperi bucuriile transportului public”
Externe
Dramă în elita franceză: Foști premieri și miniștri, lăsați fără șofer și paza plătită de contribuabili. „Vor descoperi bucuriile transportului public”
O persoană a murit și alte șase au ajuns la spital după ce au mâncat un desert tradițional. Autoritățile trag un semnal de alarmă
Externe
O persoană a murit și alte șase au ajuns la spital după ce au mâncat un desert tradițional. Autoritățile trag un semnal de alarmă
Ultima oră
12:43 - Elena Vîșcu și-a găsit liniștea după divorțul de CRBL: „L-am iertat și privesc înainte cu optimism”
12:41 - Reacția unui norvegian după ce Trump a spus că vrea mai mulți imigranți nordici: „Să te muți acum în SUA e ca și cum ai pleca la un chioșc cu hotdogi în flăcări”
12:36 - Scandal la Spitalul de Urgență Pitești. Prefecta județului Argeș a intrat peste rând. Tot ea e nemulțumită și îi ceartă pe pacienți
12:36 - E oficial! Donald Trump a anunțat cine va conduce Venezuela, din partea SUA, după capturarea lui Maduro
12:20 - Zeci de intervenții Salvamont în doar 24 de ore, pe fondul vremii extreme. Ce riscuri îi așteaptă pe turiștii care merg pe munte
12:05 - Umanitatea în era tehnologiei. Ce nu poate copia niciun algoritm
12:04 - Situație critică într-un județ din România, după ninsorile abundente: Mii de oameni au rămas, de vineri, fără curent electric
11:59 - Reacția unei americance stabilită în Oradea, când a văzut preotul la ușă cu Boboteaza: „Nu vreau să fiu nepoliticoasă, dar…” (VIDEO)
11:54 - Sorana Cîrstea, calificată în optimi la Brisbane. A bătut-o pe Ostapenko. Urmează numărul 1 mondial (VIDEO)
11:37 - Surse: Planurile Guvernului Bolojan pentru luna ianuarie. Ce pregătește Coaliția