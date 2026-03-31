Premierul israelian Benjamin Netanyahu susține că Israelul a atins deja mai mult de jumătate dintre obiectivele stabilite în războiul împotriva Iranului. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat canalului american Newsmax, în contextul în care conflictul a ajuns în a 31-a zi. Cu toate acestea, liderul de la Tel Aviv a evitat să ofere un calendar clar privind încheierea operațiunilor.

Netanyahu: „Am depășit jumătatea drumului”

„Evident, am depășit jumătatea drumului. Dar nu vreau să stabilesc un calendar”, a declarat Benjamin Netanyahu, subliniind că evaluarea progresului se face „în termeni de misiuni, și nu neapărat în termeni de durată”, conform Agerpres.

Premierul israelian a insistat asupra rezultatelor obținute până acum, afirmând că ofensiva a afectat semnificativ structurile de putere ale Iranului.

„Cred că am realizat multe. Am slăbit acest regim. Le-am dat cu adevărat o lovitură foarte grea”, a spus acesta.

Lovituri majore asupra Gardienilor Revoluției

Netanyahu a detaliat și impactul asupra forțelor iraniene, susținând că armata ideologică a Republicii Islamice a suferit pierderi semnificative.

„Am ucis mii de membri” ai Gardienilor Revoluției, armata ideologică a Republicii Islamice, și „le-am ucis liderii”, a declarat prim-ministrul.

De asemenea, liderul israelian a afirmat că infrastructura militară a Iranului este aproape complet distrusă.

„Suntem pe punctul de a le lichida industria de armament. Întreaga lor bază industrială, distrugând totul, fabrici întregi și chiar programul nuclear”, a adăugat el.

SUA estimează durata conflictului

În paralel, oficialii americani au oferit propriile estimări privind durata războiului. Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că operațiunile ar putea dura „săptămâni”, nu „luni”, exprimându-și totodată optimismul privind eventuale contacte cu elemente din interiorul guvernului iranian.

Anterior, președintele american Donald Trump estimase că intervenția militară s-ar putea întinde pe o perioadă de patru până la șase săptămâni.

„Regimul s-ar putea prăbuși din interior”

Netanyahu a reiterat că schimbarea regimului de la nu reprezintă obiectivul oficial al războiului, deși nu exclude un astfel de scenariu.

„În cele din urmă, cred că acest regim se va prăbuși din interior”, a afirmat acesta.

Premierul a explicat că, în prezent, accentul este pus pe slăbirea capacităților Iranului.

„Dar, deocamdată, în acest moment, ceea ce facem este pur și simplu să le alterăm capacitățile militare, capacitățile balistice, capacitatea nucleară și, de asemenea, să îi slăbim din interior”, a adăugat el.

Trump vorbește deja despre „schimbare de regim”

Declarațiile lui Netanyahu vin în contextul în care Donald Trump a susținut recent că obiectivul schimbării de regim ar fi deja atins. Acesta a afirmat că atacurile au dus la eliminarea liderului suprem Ali Khamenei și a mai multor oficiali de rang înalt.

„Avem de-a face cu oameni diferiți față de cei cu care a avut de-a face oricine până acum”, a subliniat el.

„Este un grup de persoane complet diferit, așa că aș considera asta o schimbare de regim”, a adăugat Trump.