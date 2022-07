New York declară stare de urgență din cauza variolei maimuței

Guvernatorul de la New York, Kathy Hochul, a anunțat stare de urgență în stat pe fondul răspândirii variolei maimuței.

”Declar stare de urgență pentru a consolida eforturile noastre continue de a ne confrunta cu focarul de variolă”, a transmis Hochul pe rețelele de socializare.

Kathy Hochul transmite că mai mult de unul din patru cazuri de variola maimuței din SUA se află în New York. Totodată, ea a precizat că boala are un impact disproporționat asupra grupurilor expuse riscului.

New York Governor Kathy Hochul declares state of emergency due to monkeypox

— BNO News (@BNOFeed)