Nicu Popescu a demisionat din funcția de ministru de externe al Republicii Moldova: „Am reușit să ridicăm Moldova din cea mai rușinoasă perioadă în istoria diplomației” (VIDEO)

Nicu Popescu și-a anunțat demisia din funcția de ministru al afacerilor externe și integrării europene al Republicii Moldova. Ocupa această poziție din august 2021, iar în mandatul său statul de pe malul estic al Prutului a primit statut de .

Nicu Popescu și-a anunțat demisia

Șeful diplomației din Republica Moldova și-a anunțat demisia într-o conferință de presă, miercuri, la Chișinău, și a spus că are „nevoie de o pauză”.

„Doresc să anunț că am luat decizia de a depune mandatul de ministru și viceministru. Am reușit să ridicăm Moldova din cea mai rușinoasă perioadă în istoria diplomației. Am îndeplinit cu succes obiectivele stabilite la începutul mandatului și la această etapă am nevoie de o pauză. Voi continua să fiu alături de doamna președintă Maia Sandu, de echipa de guvernare indiferent de poziția în care mă voi afla”, a declarat Nicu Popescu.

Funcția de ministru de externe va fi preluată de deputatul PAS Mihai Popșoi, vicepreședinte al Parlamentului din Republica Moldova, potrivit .