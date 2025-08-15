B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Nicușor Dan, pesimist înaintea întâlnirii Trump-Putin din Alaska. „Fără sprijinul primit de Ucraina, azi am fi fost vecini cu Rusia”

Nicușor Dan, pesimist înaintea întâlnirii Trump-Putin din Alaska. „Fără sprijinul primit de Ucraina, azi am fi fost vecini cu Rusia”

George Lupu
15 aug. 2025, 17:26
Nicușor Dan, pesimist înaintea întâlnirii Trump-Putin din Alaska. Fără sprijinul primit de Ucraina, azi am fi fost vecini cu Rusia
Sursa foto: Captura video B1 TV

Președintele Nicuşor Dan a declarat că este „pesimist” înaintea Summitului din Alaska, unde Trump se va întâlni cu Putin. Președintele României a spus că, din păcate, nu a văzut „că Rusia şi-ar dori pacea”.

Cuprins

  • Ce spune Nicușor Dan despre Summitul din Alaska
  • Avertismentul privind Rusia

Ce spune Nicușor Dan despre Summitul din Alaska

„E o întâlnire foarte importantă pentru toată Europa. După cum ştiţi, a fost discuţia europenilor şi a aliaţilor lor, Canada, Turcia, a participat foarte promiţător că la discuţia de alaltăieri a coaliţiei de voinţă, a participat şi Vance.

Deci lucrul bun este că Europa este aliniată cu SUA în demersul ăsta. Pe de altă parte, în tot ce a făcut până acum Rusia, nu am văzut că şi-ar dori pace şi de asta… eu mi-aş dori să avem o încetare a focului dar sunt oarecum pesimist dacă nu se va întâmpla. Rusia suferă economic în urma sancţiunilor pe care ţările occidentale le-au aplicat. E important să continuăm presiunea economică.

Noi am avut 80 de ani tratate internaţionale şi pace şi din cauza asta prosperitate. Nu ne putem aştepta în mod pragmatic ca Rusia care a intrat în teritoriul ucrainean, în urma acestei discuţii, să spună că se retrage, dar o încetare a focului ar fi binevenită pentru toată lumea.

Garanţii de securitate pentru teritoriul care a rămas ar fi foarte bine… cam ăsta este punctul la care suntem şi dacă, din nou, ar fi f important ca peste o săptămână, două, să avem o discuţie în care să fie şi Ucraina”, a spus Nicuşor Dan pentru Antena 3.

Avertismentul privind Rusia

Președintele României a mai spus că Rusia este „agresivă” cu toată Europa, și o face prin războaie hibride.

„Noi, din fericire, nu suntem vecini cu Rusia, dar avem un război hibrid pe care îl vedem şi nu-l vede doar România. L-am văzut în alegerile din Germania, îl vedem în Republica Moldova, cu atât mai puternic cu cât se apropie alegerile parlamentare de la sfârşit de septembrie. E clar că Rusia e agresivă cu Europa, încearcă să intervină în alegeri astfel încât să aibă nişte guvernări care să le fie apropiate.

Faptul că Ucraina rezistă, înseamnă că noi suntem mai departe de acest pericol şi asta e şi raţiunea pentru care România şi alte ţări europene au ajutat Ucraina.

Din fericire, pentru că multe ţări au conştientizat şi că multe ţări au contribuit mai mult decât România, Ucraina rezistă, economia Rusiei este sub mare presiune, deci nu se pune problema de pericol iminent pentru România în momentul acesta. Numai că, fără tot sprijinul pe care toată lumea l-a dat Ucrainei, azi Rusia ar fi fost vecină cu România”, a punctat Nicuşor Dan.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Tragedie în Italia! O alpinistă româncă a murit în timp ce-și urma visul. Cum s-a petrecut incidentul
Externe
Tragedie în Italia! O alpinistă româncă a murit în timp ce-și urma visul. Cum s-a petrecut incidentul
Ce a vizitat Vladimir Putin înainte să meargă către Alaska. Declarația purtătorului de cuvânt
Externe
Ce a vizitat Vladimir Putin înainte să meargă către Alaska. Declarația purtătorului de cuvânt
Locuitorii din Alaska îl întâmpină pe Putin cu steaguri ucrainene și proteste (VIDEO)
Externe
Locuitorii din Alaska îl întâmpină pe Putin cu steaguri ucrainene și proteste (VIDEO)
Zelenski este încrezător în puterea lui Donald Trump în contextul summit-ului de la Alaska. Ce a declarat președintele Ucrainei
Externe
Zelenski este încrezător în puterea lui Donald Trump în contextul summit-ului de la Alaska. Ce a declarat președintele Ucrainei
Probleme tehnice cu noile cărți electronice de identitate. „Instituțiile publice trebuie să achiziționeze cititoare, nu să transfere obligații asupra cetățenilor”
Externe
Probleme tehnice cu noile cărți electronice de identitate. „Instituțiile publice trebuie să achiziționeze cititoare, nu să transfere obligații asupra cetățenilor”
Shakira își amână show-ul din Republica Dominicană. Ce au spus organizatorii
Externe
Shakira își amână show-ul din Republica Dominicană. Ce au spus organizatorii
Rusia a pierdut un avion militar în Marea Neagră. Aparatul s-a prăbușit în vecinătatea apelor teritoriale românești
Externe
Rusia a pierdut un avion militar în Marea Neagră. Aparatul s-a prăbușit în vecinătatea apelor teritoriale românești
Caz terifiant! Cum a ajuns un deținut să își scoată ochii și să îi mănânce pentru a evita execuția
Externe
Caz terifiant! Cum a ajuns un deținut să își scoată ochii și să îi mănânce pentru a evita execuția
Greu de crezut! Ce au observat specialiștii, în urma unei radiografii pe care i-au făcut-o unui bărbat
Externe
Greu de crezut! Ce au observat specialiștii, în urma unei radiografii pe care i-au făcut-o unui bărbat
Un român din Germania a agresat sexual o fetiță de 6 ani! Cum s-a petrecut totul
Externe
Un român din Germania a agresat sexual o fetiță de 6 ani! Cum s-a petrecut totul
Ultima oră
17:53 - Tragedie în Italia! O alpinistă româncă a murit în timp ce-și urma visul. Cum s-a petrecut incidentul
17:25 - Ce a vizitat Vladimir Putin înainte să meargă către Alaska. Declarația purtătorului de cuvânt
16:57 - Locuitorii din Alaska îl întâmpină pe Putin cu steaguri ucrainene și proteste (VIDEO)
16:44 - Zelenski este încrezător în puterea lui Donald Trump în contextul summit-ului de la Alaska. Ce a declarat președintele Ucrainei
16:28 - Probleme tehnice cu noile cărți electronice de identitate. „Instituțiile publice trebuie să achiziționeze cititoare, nu să transfere obligații asupra cetățenilor”
16:14 - Shakira își amână show-ul din Republica Dominicană. Ce au spus organizatorii
16:00 - Rusia a pierdut un avion militar în Marea Neagră. Aparatul s-a prăbușit în vecinătatea apelor teritoriale românești
15:59 - Roșiile, vedetele verii: rețete rapide și delicioase pentru toată familia
15:33 - Dieta lui Fuego. Artistul se laudă că a slăbit cinci kilograme într-un timp record
15:29 - Depozitul Sameday, în flăcări! Despre care sediu este vorba