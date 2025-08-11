Cancelarul german Friedrich Merz intenționează să organizeze o consultare cu Donald Trump, cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu alți lideri europeni pe tema din Ucraina.

Cancelarul german Friedrich Merz plănuieşte să se consulte miercuri cu , cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, dar și cu alți lideri europeni pe tema războiului din Ucraina. Discuțiile vor avea loc, prin sistem videoconferință. în contextul întâlnirii programate de Donald Trump cu Vladimir Putin în Alaska, pe 15 august.

Înaintea discuţiilor cu Trump şi JD Vance este planificată o întâlnire virtuală între Merz, Zelenski şi liderii Franţei, Regatului Unit, Italiei, Poloniei şi Finlandei, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului german citat de dpa.

Este de aşteptat ca la această discuţie telefonică să mai participe preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Întâlnirea planificată între Donald Trump şi Vladimir Putin va avea loc la peste trei ani după ce Rusia a invadat Ucraina. a subliniat că orice soluție de pace va trebui să implice și . Drept urmare, summitul ar putea fi „un moment foarte, foarte important pentru evoluţia ulterioară a acestui război teribil”, a declarat la Berlin, adjunctul purtătorului de cuvânt al guvernului german, Steffen Meyer.

El s-a referit la declaraţiile cancelarului Merz, de la postul de televiziune public german ARD, care a subliniat că este nevoie de implicarea ucrainenilor. Purtătorul de cuvânt a spus că în cazul în care se dorește o pace cu adevărat durabilă şi justă, atunci este complet exclus ca aceasta să fie obținută peste capul poporului ucrainean.

De asemenea, Polonia a subliniat necesitatea implicării Ucrainei în orice soluţie de pace înaintea întâlnirii planificate între Trump şi Putin. Kievul respinge cu fermitate orice concesii teritoriale, aminteşte dpa.