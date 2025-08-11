B1 Inregistrari!
Discuții între liderii europeni și Trump pe tema Ucrainei. Friedrich Merz propune o consultare înaintea discuțiilor din Alaska

Discuții între liderii europeni și Trump pe tema Ucrainei. Friedrich Merz propune o consultare înaintea discuțiilor din Alaska

Adrian Teampău
11 aug. 2025, 19:57
Imagine de la întrevederea pe care au avut-o Vladimir Putin și Donald Trump în iunie 2019, în marja Summitului G20 de la Osaka, Japonia. Foto: Hepta.ro / DPA Images

Cancelarul german Friedrich Merz intenționează să organizeze o consultare cu Donald Trump, cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu alți lideri europeni pe tema războiului din Ucraina.

Cuprins:

  • Consultări cu Donald Trump înaintea întâlnirii cu Putin
  • Ce urmăresc liderii europeni din discuțiile cu Trump

Consultări cu Donald Trump înaintea întâlnirii cu Putin

Cancelarul german Friedrich Merz plănuieşte să se consulte miercuri cu Donald Trump, cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, dar și cu alți lideri europeni pe tema războiului din Ucraina. Discuțiile vor avea loc, prin sistem videoconferință. în contextul întâlnirii programate de Donald Trump cu Vladimir Putin în Alaska, pe 15 august.

Înaintea discuţiilor cu Trump şi JD Vance este planificată o întâlnire virtuală între Merz, Zelenski şi liderii Franţei, Regatului Unit, Italiei, Poloniei şi Finlandei, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului german citat de dpa.

Este de aşteptat ca la această discuţie telefonică să mai participe preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Ce urmăresc liderii europeni după discuțiile cu Trump

Întâlnirea planificată între Donald Trump şi Vladimir Putin va avea loc la peste trei ani după ce Rusia a invadat Ucraina. Guvernul german a subliniat că orice soluție de pace va trebui să implice și Ucraina. Drept urmare, summitul ar putea fi „un moment foarte, foarte important pentru evoluţia ulterioară a acestui război teribil”, a declarat la Berlin, adjunctul purtătorului de cuvânt al guvernului german, Steffen Meyer.

El s-a referit la declaraţiile cancelarului Merz, de la postul de televiziune public german ARD, care a subliniat că este nevoie de implicarea ucrainenilor. Purtătorul de cuvânt a spus că în cazul în care se dorește o pace cu adevărat durabilă şi justă, atunci este complet exclus ca aceasta să fie obținută peste capul poporului ucrainean.

De asemenea, Polonia a subliniat necesitatea implicării Ucrainei în orice soluţie de pace înaintea întâlnirii planificate între Trump şi Putin. Kievul respinge cu fermitate orice concesii teritoriale, aminteşte dpa.

