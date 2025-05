Nicușor Dan, reacție după mesajul primit de la Ambasada SUA: ”Sunt încrezător că România se va bucura de o relație remarcabilă cu administrația Trump”

Președintele ales, Nicușor Dan, a reacționat marți pe X după mesajul primit de la Ambasada SUA. ”Sunt încrezător că România se va bucura de o relație remarcabilă cu administrația Trump”, a spus Dan. ”Dumnezeu să binecuvânteze prietenia durabilă dintre America și România”, a adăugat acesta în finalul mesajului:

”Apreciez mesajul transmis de @AmbasadaSUA Vreau să îi asigur pe toți americanii de angajamentul ferm al României față de relația cu Statele Unite, în fiecare aspect al parteneriatului nostru strategic. Sunt încrezător că România se va bucura de o relație remarcabilă cu administrația Trump și că SUA vor continua să fie un garant al securității și dezvoltării pentru țara noastră. Toată lumea înțelege cât de importantă este relația noastră cu Statele Unite pentru noi, românii, și cât de mult prețuim cooperarea pe teme precum bazele militare americane din România, parteneriatele energetice și dezvoltarea relațiilor comerciale dintre cele două țări. Dumnezeu să binecuvânteze prietenia durabilă dintre America și România”.

I appreciate the message sent by the .

I want to assure all Americans of Romania’s strong commitment to our relationship with the United States in every aspect of our strategic partnership. I am confident that Romania will enjoy a remarkable relationship with the…

— Nicușor Dan (@NicusorDanRO)