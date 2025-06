Nicușor Dan și Donald Trump se întâlnesc la finalul lunii. Șeful de la Casa Albă participă la Summitul NATO de la Haga

Nicușor Dan, președintele României, va avea ocazia să-l întâlnească pe omologul său american la finalul acestei luni. Casa Albă a anunțat că va participa la summitul NATO programat în perioada 24-25 iunie, la Haga.

Anunțul a fost făcut de purtătoarea de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt. Donald Trump se va întâlni, pentru prima oară în acest mandat, cu liderii europeni pe care i-a criticat în nenumărate rânduri. Încă din primele zile de mandat, după ce a revenit la Casa Albă, a declarat că suportă o contribuție financiară prea mare în cadrul .

În acest context, Trump a cerut Canadei şi statelor europene membre NATO să-şi crească foarte puternic cheltuielile militare, până la 5% din PIB. O parte dintre statele membre ale Alianţei Nord-Atlantice abia atingeau un prag de 2% din PIB, în 2004.

Secretarul general al NATO Mark Rutte a dat asigurări că cele 32 de state membre ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord vor anunța, la summitul din Olanda, o creştere „ambiţioasă” a bugetelor apărării.

CONFIRMED: President Trump will be going to the NATO Summit later this month.

— Bruce Snyder (@realBruceSnyder)