Noi explozii în Crimeea: O bază militară rusă a fost cuprinsă de flăcări (VIDEO)

Noi explozii au fost raportate în Crimeea la o bază militară rusă. Cel puțin două persoane ar fi fost rănite, potrivit .

Oficialii ruși au declarat că un incendiu a declanșat exploziile la o groapă de arme din zona Dzhankoi din nordul Crimeei. Un incendiu a fost vizibil și la o stație electrică.

Ce a cauzat exploziile nu este clar, dar săptămâna trecută avioane de război rusești au fost distruse într-un aparent atac ucrainean pe coasta Crimeei.

Ministerul rus al Apărării a declarat că incendiul a izbucnit într-un loc de depozitare temporară a muniției din apropierea satului Maiske și că cauza este investigată. Ministerul a spus că nu au existat victime, dar un oficial desemnat de Rusia a spus că două persoane au fost rănite.

Consilierul biroului prezidențial ucrainean Mykhailo Podolyak a descris incidentul drept „demilitarizare în acțiune”, indicând că exploziile nu au fost întâmplătoare. Un lider tătar din Crimeea, Refat Chubarov, a descris, de asemenea, exploziile drept o „lovitură” care se auzea „de departe în stepă”.

Crimeea a fost capturată de Ucraina și apoi anexată de Rusia la începutul lui 2014, iar când forțele ruse au declanșat o nouă invazie în februarie, și-au folosit bazele din peninsulă pentru a captura zone mari din sudul Ucrainei.

După ce o bază aeriană rusă de la Saky a fost lovită marțea trecută, imaginile din satelit au scos la iveală pagube semnificative, cu cel puțin opt avioane de război distruse.

Deși Rusia a spus că incidentul a fost și accidental, era clar că baza a fost atacată de armata ucraineană. Ministerul Apărării din Marea Britanie a declarat că exploziile au „degradat semnificativ” capacitatea de aviație a flotei marinei ruse de la Marea Neagră.

