Noi imagini cu dezastrul produs de exploziile de la baza militară rusească din Crimeea (VIDEO)

Noi imagini cu urmările exploziilor puternice la aerodromul de lângă Novofedorovka din Crimeea au fost publicate de Nexta, pe Twitter.

Mai multe explozii au avut loc în apropiere de satul Novofedorovka din Crimeea. Imaginile par să contrazică afirmațiile Ministerului rus al apărării, potrivit cărora exploziile de la baza militară au fost cauzate de detonarea unor muniții de aviație.

Armata rusă a mai precizat că nu a avut loc niciun atac și că niciun echipament militar nu a fost avariat.

Institutul pentru Studierea Războiului a transmis că Rusia neagă că forțele ucrainene au lovit Crimeea pentru a evita admiterea ”ineficienței apărării aeriene ruse”.

Cel puțin 12 explozii de intensitate variabilă au fost auzite în decurs de un minut, au declarat doi martori pentru Reuters. Trei au fost deosebit de puternice.

Potrivit agenției ruse de presă TASS, baza militară este folosită de Ministerul rus al Apărării.

A video from shows the extent of damage at the airbase as a result of yesterday’s explosions.

