O aeronavă militară a Statelor Unite s-a prăbuşit în sudul Californiei

O s-a prăbuşit miercuri în sudul Californiei, a declarat un purtător de cuvânt al marinei americane, relatează AFP,

Nu s-au raportat posibile victime ale accidentului, însă armata a negat informațiile conform cărora avionul transporta substanțe radioactive în momentul în care , la 35 de kilometri de granița cu Mexic.

„Echipe de intervenţie militare şi civile sunt la faţa locului. Contrar zvonurilor de pe reţelele de socializare, la bordul aeronavei nu se aflau materiale nucleare”, a precizat purtătorul de cuvânt.

We are on site here in Glamis, CA where the military confirms an aircraft has gone down. Details coming slowly but we’ve been told, contrary to initial reports there, was NOT nuclear material on board…that said first responders including a truck that says “hazmat” just arrived

— Robert Sherman (@RobertShermanTV)