O clădire în construcție s-a prăbușit în Africa de Sud: Un mort, zeci de muncitori prinși sub dărâmături (VIDEO)

O clădire în construcție din orașul George, Africa de Sud, s-a prăbușit, 47 de muncitori rămânând blocați sub dărâmături. O persoană a murit, iar câteva evacuate ar fi în stare gravă.

Clădirea, care are cinci etaje şi o parcare subterană, s-a prăbușit din motive încă necunoscute.

Chantel Edwards, purtătoare de cuvânt a municipalității, a anunțat că pe șantier se aflau circa 70 de persoane. 22 dintre ele au fost spitalizate.

