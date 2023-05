O cutie găsită „într-un dulap prăfuit din mansarda unei case” a fost vândută cu 288.000 de lire. Costase doar 19 (FOTO)

O cutie chinezească din secolul al XV-lea, care a trecut neobservată timp de decenii, a fost vândută pentru 288.000 de lire sterline (circa 1,65 milioane lei), depășind prețul așteptat la licitație, relatează .

Cutia fusese cumpărată cu doar 19 lire sterline (aproape 110 lei), în 1946, și se credea că va fi vândută cu o sumă cuprinsă între 6.000 și 10.000 de lire sterline (34.400 – 57.400 de lei) când a fost scoasă la licitație săptămâna trecută, conform casei Dreweatts.

Piesa a fost creată în ani 1430, în atelierele imperiale din apropierea Orașului Interzis de la Beijing, spun licitatorii. Poartă însemnele lui Xuande, al cincilea împărat al dinastiei Ming (1426-1435).

Este una dintre cele cinci piese cunoscute în lume, mai susțin licitatorii din sudul Angliei. Trei dintre ele sunt în muzee sau în colecții instituționale, iar una dintre ele face parte dintr-o colecție privată, a precizat Dreweatts.

