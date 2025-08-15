După zece ani în care și-a pierdut vederea, o femeie de 75 de ani din Canada a reușit să își vadă soțul și câinele pentru prima dată, grație unei intervenții chirurgicale rare care folosește un dinte pentru a implanta o cornee artificială, relatează Daily Mail.
Gail Lane, în vârstă de 75 de ani, a rămas fără vedere acum zece ani din cauza unei boli autoimune care i-a deteriorat corneea. Aceasta i-a afectat permanent claritatea vederii și a dus la orbire totală.
Intervenția, cunoscută științific sub numele de osteo-odonto keratoprosthesis (OOKP), implică:
Este o procedură complexă, efectuată pentru prima dată în Canada de doctori specializați în domeniu.
La câteva săptămâni după operație, Gail a început să facă diferența între lumină și întuneric, apoi a observat mișcările, inclusiv coada câinelui său de asistență, Piper.
Cu timpul, a început să recunoască culorile, natura și fețele oamenilor.
Operația a adus pacientei fericirea de a-și vedea pentru prima dată soțul pe care l-a cunoscut după ce a rămas fără vedere. Acum poate alege singură hainele, o activitate care înainte necesita ajutor prin aplicația „Be My Eyes”.
Procedura arată progrese semnificative în oftalmologie, mai ales pentru pacienții care nu au alte soluții chirurgicale.
Gail speră că, odată cu noii ochelari speciali pe care îi va primi, va putea să își vadă și propriul chip.