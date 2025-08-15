După zece ani în care și-a pierdut vederea, o femeie de 75 de ani din Canada a reușit să își vadă soțul și câinele pentru prima dată, grație unei intervenții chirurgicale rare care folosește un dinte pentru a implanta o cornee artificială, relatează .

Cuprins

Cum și-a pierdut vederea și care a fost diagnosticul

Procedura „tooth-in-eye” explicată

Primele momente după operație

Impactul emoțional și schimbările în viața pacientei

Importanța medicală a acestei proceduri

Cum și-a pierdut vederea și care a fost diagnosticul

Gail Lane, în vârstă de 75 de ani, a rămas fără vedere acum zece ani din cauza unei boli autoimune care i-a deteriorat corneea. Aceasta i-a afectat permanent claritatea vederii și a dus la orbire totală.

Procedura „tooth-in-eye” explicată

Intervenția, cunoscută științific sub numele de osteo-odonto keratoprosthesis (OOKP), implică:

extragerea unui dinte , tăierea și șlefuirea acestuia pentru a forma o placă netedă

, tăierea și șlefuirea acestuia pentru a forma o placă netedă inserarea unei cornee artificiale în interiorul dintelui

în interiorul dintelui implantarea plăcii cu dispozitiv optic în obraz timp de trei luni pentru a permite dezvoltarea țesuturilor și vaselor de sânge

cu dispozitiv optic în obraz timp de trei luni pentru a permite dezvoltarea țesuturilor și vaselor de sânge transferarea întregului ansamblu în orbita oculară

Este o procedură complexă, efectuată pentru prima dată în de doctori specializați în domeniu.

Primele momente după operație

La câteva săptămâni după operație, Gail a început să facă diferența între și întuneric, apoi a observat mișcările, inclusiv coada câinelui său de asistență, Piper.

Cu timpul, a început să recunoască culorile, natura și fețele oamenilor.

Impactul emoțional și schimbările în viața pacientei

Operația a adus pacientei fericirea de a-și vedea pentru prima dată soțul pe care l-a cunoscut după ce a rămas fără vedere. Acum poate alege singură hainele, o activitate care înainte necesita ajutor prin aplicația „Be My Eyes”.

Importanța medicală a acestei proceduri

Procedura arată progrese semnificative în oftalmologie, mai ales pentru pacienții care nu au alte soluții chirurgicale.

Gail speră că, odată cu noii ochelari speciali pe care îi va primi, va putea să își vadă și propriul chip.