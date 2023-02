O fetiță siriană prinsă sub dărâmături și-a protejat frățiorul cu propriul corp timp de 36 de ore: „Scoateți-mă de aici, voi face orice pentru voi. Voi fi servitoarea voastră”. Momentul în care cei doi sunt salvați (VIDEO)

O fetiță de 7 ani din nordul Siriei și frățiorul ei mai mic, prinși sub resturi de beton în cutremurul de luni dimineață, au fost salvați după 36 de ore. Întreaga familie e acum bine. În tot acest timp, copila a acoperit fața fratelui ei și l-a mângâiat ușor pe cap.

„Scoateți-mă de aici, voi face orice pentru voi. Voi fi servitoarea voastră”, le-a spus Mariam celor care se chinuiau să-i scoată de sub dărâmături. „Nu, nu”, i-a răspuns unul dintre salvatori.

The little girl said to the rescuer that, sir, if you rescue me and my brother … we will become your slaves for the rest of our lives 😥

— Shehr Bano Official (@OfficialShehr)