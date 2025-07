O investigație s-a transformat într-o tragedie, după ce un jurnalist a călcat pe trupul unei adolescente dispărute din Brazilia (VIDEO)

Un incident tulburător a avut loc în , când un jurnalist transmitea în direct de la fața locului unde o dispăruse. Reporterul Lenildo Frazao, aflat în mijlocul unui râu din regiunea Bacabal, a călcat din greșeală pe trupul unei fete de 13 ani, al cărei caz era investigat de el, în acele momente, relatează .

Fata, pe nume Raissa, fusese dispărută cu o zi înainte, după ce a fost văzută ultima dată scăldându-se în apropierea râului cu câțiva prieteni. Jurnalistul a intrat în apă până la piept, pentru a realiza un reportaj cu privire la dispariția adolescentei.

În timpul transmisiunii, jurnalistul a mărturisit că a simțit ceva ciudat sub picioarele lui și s-a oprit, vizibil afectat. „Cred că e ceva aici… îmi pare că e un braț. Ar putea fi ea?”, a spus acesta când a ieșit din apă.

