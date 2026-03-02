O mamă și o bunică sunt judecate pentru omor și tentativă de omor în Franța, după ce au ascuns doi bebeluși gemeni născuți prematur într-o sacoșă de cumpărături.

Potrivit , tragedia a ieșit la iveală în momentul în care medicii au descoperit că unul dintre copii a murit, în timp ce al doilea a supraviețuit printr-un miracol, deși fusese înfășurat strâns și pus într-o pungă de plastic.

Cum au încercat o mamă și o bunică să ascundă nașterea gemenilor

Evenimentul a avut loc în noaptea de 23 spre 24 mai 2020, când bunica a sunat la pompieri pentru că fiica ei sângera puternic, fără a menționa însă existența nou-născuților. Ajunși la fața locului, Potrivit procurorului, fuseseră puși într-o geantă de pânză, iar apoi bunica a pus pachetul într-o altă pungă de plastic. În interiorul pungii de plastic se aflau cei doi bebeluși care cântăreau mai puțin de 800 de grame. Cu toate acestea, ambii erau în viață în momentul nașterii, conform autopsiei

„În niciun caz nu am vrut să-mi omor copiii”, a spus mama bebelușilor în instanță.

„Am născut singură, în dureri. Propria mea mamă nu m-a sprijinit. Mi-a pus totul în spate”, a adăugat tânăra de 26 de ani.

Ce pedeapsă riscă cele două femei după moartea unuia dintre copii

Cele două femei se acuză reciproc în fața judecătorilor, în timp ce procurorii susțin că bebelușii fuseseră „împachetați” atât de bine în haine și pungi încât moașa spitalului a avut dificultăți în a-i elibera. Anchetatorii au stabilit că tânăra mamă nu voia ca noul ei partener să afle despre sarcină, temându-se că relația lor s-ar putea termina.

„Voiam să pierd copilul”, a declarat Sabrina Boulsas în timpul anchetei.