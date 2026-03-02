B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » O mamă și o bunică riscă închisoarea pe viață după ce au ascuns nou-născuți în pungi

O mamă și o bunică riscă închisoarea pe viață după ce au ascuns nou-născuți în pungi

Flavia Codreanu
02 mart. 2026, 22:20
O mamă și o bunică riscă închisoarea pe viață după ce au ascuns nou-născuți în pungi
Sursa foto: Pixabay

O mamă și o bunică sunt judecate pentru omor și tentativă de omor în Franța, după ce au ascuns doi bebeluși gemeni născuți prematur într-o sacoșă de cumpărături.

Potrivit G4media, tragedia a ieșit la iveală în momentul în care medicii au descoperit că unul dintre copii a murit, în timp ce al doilea a supraviețuit printr-un miracol, deși fusese înfășurat strâns și pus într-o pungă de plastic.

Cum au încercat o mamă și o bunică să ascundă nașterea gemenilor

Evenimentul a avut loc în noaptea de 23 spre 24 mai 2020, când bunica a sunat la pompieri pentru că fiica ei sângera puternic, fără a menționa însă existența nou-născuților. Ajunși la fața locului, Potrivit procurorului, bebelușii fuseseră puși într-o geantă de pânză, iar apoi bunica a pus pachetul într-o altă pungă de plastic.  În interiorul pungii de plastic se aflau cei doi bebeluși care cântăreau mai puțin de 800 de grame. Cu toate acestea, ambii erau în viață în momentul nașterii, conform autopsiei

„În niciun caz nu am vrut să-mi omor copiii”, a spus mama bebelușilor în instanță.

„Am născut singură, în dureri. Propria mea mamă nu m-a sprijinit. Mi-a pus totul în spate”, a adăugat tânăra de 26 de ani.

Ce pedeapsă riscă cele două femei după moartea unuia dintre copii

Cele două femei se acuză reciproc în fața judecătorilor, în timp ce procurorii susțin că bebelușii fuseseră „împachetați” atât de bine în haine și pungi încât moașa spitalului a avut dificultăți în a-i elibera. Anchetatorii au stabilit că tânăra mamă nu voia ca noul ei partener să afle despre sarcină, temându-se că relația lor s-ar putea termina.

„Voiam să pierd copilul”, a declarat Sabrina Boulsas în timpul anchetei.

Tags:
Citește și...
Surpriza de pe bonul fiscal: Ce a pățit o femeie care și-a cumpărat o cafea din aeroport și a cerut miere
Externe
Surpriza de pe bonul fiscal: Ce a pățit o femeie care și-a cumpărat o cafea din aeroport și a cerut miere
Situația din Orientul Mijlociu escaladează. Gărzile Revoluţionare anunţă închiderea strâmtorii Ormuz
Externe
Situația din Orientul Mijlociu escaladează. Gărzile Revoluţionare anunţă închiderea strâmtorii Ormuz
Brandurile de lux își închid magazinele din Orientul Mijlociu. Cum riscă marile grupuri să piardă sute de milioane de dolari
Externe
Brandurile de lux își închid magazinele din Orientul Mijlociu. Cum riscă marile grupuri să piardă sute de milioane de dolari
Accident cutremurător! Mașină spulberată de două trenuri, după ce a rămas blocată pe șine în ultimul moment (VIDEO)
Externe
Accident cutremurător! Mașină spulberată de două trenuri, după ce a rămas blocată pe șine în ultimul moment (VIDEO)
Iranul denunță tăcerea Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului. Președintele Pezeshkian acuză uciderea mai multor civili în bombardamente
Externe
Iranul denunță tăcerea Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului. Președintele Pezeshkian acuză uciderea mai multor civili în bombardamente
Donald Trump, anunț despre războiul din Orientul Mijlociu. Când se vor încheia operațiunile militare. Reacția Chinei în a treia zi de conflict
Externe
Donald Trump, anunț despre războiul din Orientul Mijlociu. Când se vor încheia operațiunile militare. Reacția Chinei în a treia zi de conflict
Război în Orientul Mijlociu. Qatarul a anunțat doborârea a două bombardiere iraniene. Armata SUA a crescut gradul de alertă la Deveselu
Externe
Război în Orientul Mijlociu. Qatarul a anunțat doborârea a două bombardiere iraniene. Armata SUA a crescut gradul de alertă la Deveselu
Descoperire bizară la granița Germaniei în timpul unui control de rutină. Ce se ascundea în sandvișul unui român
Externe
Descoperire bizară la granița Germaniei în timpul unui control de rutină. Ce se ascundea în sandvișul unui român
Coșmar în vacanță pentru mii de turiști blocați din cauza conflictului din Orient. Ce sumă uriașă ajung să plătească aceștia pentru o noapte de cazare
Externe
Coșmar în vacanță pentru mii de turiști blocați din cauza conflictului din Orient. Ce sumă uriașă ajung să plătească aceștia pentru o noapte de cazare
Război în Orientul Mijlociu. Donald Trump vrea să trimită trupe terestre în Iran
Externe
Război în Orientul Mijlociu. Donald Trump vrea să trimită trupe terestre în Iran
Ultima oră
23:21 - Ratele bancare au devenit o povară pentru români. Tot mai mulți cer reducerea costurilor și sprijin pentru plata creditelor
23:19 - Surpriza de pe bonul fiscal: Ce a pățit o femeie care și-a cumpărat o cafea din aeroport și a cerut miere
23:04 - Situația din Orientul Mijlociu escaladează. Gărzile Revoluţionare anunţă închiderea strâmtorii Ormuz
22:52 - Ce lucrări poți face fără autorizație și când riști amenda de 100.000 de lei
22:49 - Andreea Tonciu, mărturisiri fără filtre despre gelozie. Gestul extrem pe care l-a făcut și cum arată astăzi relația cu soțul ei: „Este liber să facă ce vrea, când vrea”
22:39 - Brandurile de lux își închid magazinele din Orientul Mijlociu. Cum riscă marile grupuri să piardă sute de milioane de dolari
22:35 - Shakira a cântat gratuit într-o piață istorică din Ciudad de Mexico. Număr record de spectatori la concertul artistei
22:22 - Accident cutremurător! Mașină spulberată de două trenuri, după ce a rămas blocată pe șine în ultimul moment (VIDEO)
22:07 - Iranul denunță tăcerea Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului. Președintele Pezeshkian acuză uciderea mai multor civili în bombardamente
21:58 - Senatul schimbă regulile privind concediul medical. Cine este exceptat de la neplata primei zile