O nouă gafă a lui George W. Bush: „O invazie total nejustificată a Irakului … adică a Ucrainei” (VIDEO)

Fostul președinte american George W. Bush a denunțat în mod greșit „invazia brutală și nejustificată a Irakului” la un eveniment de miercuri, în timp ce vorbea despre invazia Ucrainei de către președintele rus Vladimir Putin.

Derapajul a avut loc în timpul unui eveniment privind integritatea alegerilor la Centrul Prezidențial George W. Bush din Dallas și a fost raportat pentru prima dată de Dallas Morning News.

„În contrast, alegerile rusești sunt trucate. Oponenții politici sunt închiși sau eliminați în alt mod de la participarea la procesul politic”, a spus Bush mulțimii. „Rezultatul este absența controalelor și echilibrului în Rusia și decizia unui om de a lansa o invazie total nejustificată și brutală a Irakului”.

Speaking in Dallas this afternoon, former President George. W Bush made a significant verbal slip-up while discussing the war in Ukraine.

He tried referencing what he described as the “wholly unjustified and brutal invasion” — but said Iraq, instead of Ukraine.

