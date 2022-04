O nouă groapă comună a fost descoperită lângă Mariupol. Atrocitățile surprinse cu ajutorul sateliților

Noi Imaginile de satelit furnizate de compania Planet oferă noi detalii despre atrocitășile comise de trupele ruse în Mariupol. O nouă groapă comună ar fi fost descoperită potrivit imaginilor cu tranșee ce au o lungime de peste 200 de metri. Primele tranșee au fost săpate, potrivit imaginilor din satelit, pe 24 martie, satul intrând sub ocupația forțelor ruse după 10 martie, potrivit Nexta.

Rusia a ascuns dovezile crimelor sale „barbare” de război de la Mariupol prin îngroparea cadavrelor civililor uciși de bombardamente într-o nouă groapă comună, a declarat joi primarul orașului, relatează The Guardian.

A new mass grave was found 5 kilometers from

The first excavated trenches can be seen in satellite images from March 24. After March 10, village of Stary Krym was under occupation. Satellite image from April 24 recorded new trenches – their length exceeded 200 meters.

— NEXTA (@nexta_tv)