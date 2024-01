O persoană a fost arestată după ce s-a izbit cu mașina de gardul Casei Albe (VIDEO)

Un șofer a fost arestat luni seara după ce de o poartă exterioară a Casei Albe, a declarat purtătorul de cuvânt al Serviciului Secret Anthony Guglielmi.

Incidentul a avut loc cu puțin timp înainte de ora locală 18:00, informează .

„Cu puţin înainte de ora 18:00 (23:00 GMT), un vehicul a intrat în coliziune cu o poartă exterioară a complexului Casei Albe”, a anunțat pe X (fostul Twitter) Anthony Guglielmi.

Potrivit acestuia, . În plus, el a menționat că în acest moment se investighează cauza şi modul în care s-a produs coliziunea.

A vehicle collided with an exterior gate on the White House complex shortly before 6 p.m. local time on Monday, and the driver has been taken into custody, Anthony Guglielmi, spokesperson for the U.S. Secret Service, said in a social media post. …

