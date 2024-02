O profesoara și-a lăsat jobul și s-a angajat la supermarket. „Niciodată n-am fost mai fericită”

au fost mereu un subiect controversat atât în România, cât și în Europa și SUA, fiind motivul principal pentru care unii se hotăresc să se reorienteze în carieră.

Meseria de profesor, mai puțin atractivă

Maggie Perkins, o fostă de 31 de ani care preda istorie la gimnaziu și liceu, a părăsit catedra și s-a angajat la un supermarket. A spus că este mulțumită de veniturile pe care le are acum, dar și de programul care îi permite să petrecea timp și cu familie ei, informează

„Câștig cât un profesor cu 15 ani de experiență și cu 50% mai mult decât câștigam când am renunțat”, spune ea.

Totuși, Maggie s-a confruntat cu foarte multe critici când s-a hotărât să își schimbe meseria, deși știa că dacă va alege să lucreze la supermarket va fi o retrogradare în cariera ei.

„Când le spun oamenilor ce fac acum, majoritatea mă întreabă: Ăsta e jobul la care ai visat? sau Crezi că este o carieră demnă pentru tine?”, a continuat Maggie.

„Dar nu îmi mai găsesc împlinirea sau simțul valorii numai în muncă. Prioritatea mea este să am o diferență clară între viața mea personală și cea profesională. Vreau să petrec timp cu soțul meu și cu cei doi copii ai noștri și să urmăresc lucrurile care sunt cu adevărat importante pentru mine. Tocmai de aceea mă bucur să sărbătoresc prima mea aniversare de lucru la Costco (n.r. numele supermarketului la care s-a angajat). Niciodată nu am fost mai fericită”, a spus fosta profesoară.

Multă muncă, bani puțini

În ultimul an în care a lucrat în învățământ, salariul anual a fost de 47.000 de dolari, fiind puțin pentru orele suplimentare pe care le făcea, pentru cele 60 de ore de muncă pe săptămână și pentru stresul, responsabilitățile și cerințele pe care le avea.

„În septembrie 2022, am început cu normă întreagă în echipa unui nou depozit. La început, am câștigat 18,50 dolari pe oră – puțin mai puțin decât am câștigat ca profesor. Am făcut săptămâni de lucru de 40 de ore, cinci zile pe săptămână și am primit o mărire de 1 dolar pe oră când am atins 1.000 de ore”, a spus Maggie.

Pentru că se descurca foarte bine și datorită fostei sale meserii, a fost avansată rapid în funcție.

„Acum sunt dezvoltator de conținut și formator de marketing pentru biroul corporativ. Creez materiale interne pentru a educa angajații despre politici și procedurile de servicii pentru clienți. Călătoresc în diferite depozite și antrenez noi membri ai echipei”, a încheiat Maggie.

Ea a spus că îi place cee ace face și că se simte împlinită.