O tânără de 23 de ani, care fugise din Ucraina de frica războiului, a fost înjunghiată mortal într-o stație de tren din Charlotte, Statele Unite.

Poliția a reținut un bărbat de pe străzi, cunoscut pentru antecedentele sale penale.

Cuprins:

Cum a avut loc atacul

Cine este suspectul și ce antecedente are acesta

Cum a avut loc atacul

Incidentul a avut loc vineri seara, cu puțin înainte de ora 22:00, la o stație din cartierul South End din Charlotte. Victima, numită Iryna Zarutska, a suferit mai multe răni provocate prin înjunghiere și a murit la fața locului, conform informațiilor oferite de din Charlotte-Mecklenburg, citat de către

Familia a inițiat o campanie de strângere de fonduri pentru a acoperi , menționând că tânăra „a sosit recent în Statele Unite, căutând siguranță departe de război și sperând la un nou început. Din păcate, viața ei a fost curmată mult prea devreme. Aceasta reprezintă o pierdere ireparabilă pentru familia sa”, potrivit sursei citate.

Cine este suspectul și ce antecedente are acesta

Autoritățile l-au identificat pe suspect ca fiind Decarlos Brown Jr., un bărbat de 34 de ani, fără adăpost, care are în spate nu mai puțin de 14 dosare înregistrate în Mecklenburg County.

Anterior, el a executat șase ani de închisoare pentru infracțiuni precum jaf armat, spargere și furt. După ce a fost eliberat în septembrie 2020, a fost arestat din nou în 2022 pentru agresiune asupra unei femei. Recent, în ianuarie 2025, a fost reținut pentru abuz asupra sistemului de urgență 911, după ce a făcut plângeri false la adresa poliției.

În urma atacului de vineri, Brown a fost spitalizat din cauza rănilor suferite în confruntare. El urmează să fie acuzat oficial de crimă cu premeditare imediat după externare.