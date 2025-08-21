Premierul Ilie Bolojan (PNL) a declarat, joi, că multe primării vor fi obligate să își reducă personalul, odată cu aplicarea noilor criterii privind numărul de angajați raportat la populația fiecărei localități. Bolojan s-a dat exemplu pe sine și activitatea sa cât a fost în administrația județului Bihor.
„Vor fi multe primării care își vor reduce numărul de angajați. Și atunci banii cetățenilor, care de anul viitor se vor încasa suplimentar, se vor duce nu către cheltuieli de personal, ci către proiecte de investiții”, a declarat Ilie Bolojan, pentru Observator News.
Premierul spune că grilele actuale pentru calculul personalului vor fi reduse, cel mai probabil, cu 20%: „Că ne place, că nu ne place, nu mai putem duce aceste cheltuieli în ritmul în care le-am dus. Aceasta este o componentă importantă de partea de eficienţă a administraţiei”.
Acesta a mai susținut că doar prin reducerea unui consilier din cabinetele primarilor, viceprimarilor și altor demnitari pot fi tăiate aproximativ 6.000 de posturi în toată țara.
Ilie Bolojan a mai afirmat că el a administrat mulți ani Primăria Oradea și Consiliul Județean Bihor și a făcut-o bine, cu personal redus. La Primărie, reducerea personalului a fost de circa 30%, iar la Consiliul Județean de 50%: „Economiile au fost importante şi se văd în lucrurile care se fac în fiecare lună pentru cetăţeni”.
Totuși, premierul a admis că „este greu să dai nişte procente. Trebuie analizate lucrurile de la caz la caz”.