Premierul Ilie Bolojan (PNL) a declarat, joi, că multe primării vor fi obligate să își reducă personalul, odată cu aplicarea noilor criterii privind numărul de angajați raportat la populația fiecărei localități. Bolojan s-a dat exemplu pe sine și activitatea sa cât a fost în administrația județului Bihor.

Ce a spus Bolojan despre concedierile din administrația publică

Ce a spus Bolojan despre propria sa activitate în Bihor

„Vor fi multe primării care își vor reduce numărul de . Și atunci banii cetățenilor, care de anul viitor se vor încasa suplimentar, se vor duce nu către cheltuieli de personal, ci către proiecte de investiții”, a declarat Ilie Bolojan, pentru

Premierul spune că grilele actuale pentru calculul personalului , cel mai probabil, cu 20%: „Că ne place, că nu ne place, nu mai putem duce aceste cheltuieli în ritmul în care le-am dus. Aceasta este o componentă importantă de partea de eficienţă a administraţiei”.

Acesta a mai susținut că doar prin reducerea unui consilier din cabinetele primarilor, viceprimarilor și altor demnitari pot fi tăiate aproximativ 6.000 de posturi în toată țara.

Ilie Bolojan a mai afirmat că el a administrat mulți ani Primăria Oradea și Consiliul Județean Bihor și a făcut-o bine, cu personal redus. La Primărie, reducerea personalului a fost de circa 30%, iar la Consiliul Județean de 50%: „Economiile au fost importante şi se văd în lucrurile care se fac în fiecare lună pentru cetăţeni”.

Totuși, premierul a admis că „este greu să dai nişte procente. Trebuie analizate lucrurile de la caz la caz”.