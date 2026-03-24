O româncă a fost arestată în Germania pentru spionaj. Cine era ținta serviciilor rusești

Flavia Codreanu
24 mart. 2026, 19:55
sursa foto: pexels.com
Cuprins
  1. Detaliile cazului în care o româncă a fost prinsă în pentru spionaj
  2. Ce spun Oficialii de la Berlin  
  3. Cazuri similare petrecute în Germania

O româncă a fost prinsă în Germania că spiona pentru Rusiei. Procurorii germani au stabilit că aceasta, împreună cu un cetățean ucrainean, a strâns informații despre un furnizor de drone către Ucraina.

Detaliile cazului în care o româncă a fost prinsă în pentru spionaj

Conform comunicatului oficial emis de procurori, persoanele implicate sunt Serghei N., un cetățean ucrainean arestat în Spania, și Alla S., o femeie cu cetățenie română, care a fost reținută pe teritoriul Germaniei. Numele complete nu au fost făcute publice, pentru a se respecta legislația germană. Ancheta a scos la iveală că aceștia vizau o persoană din Germania care trimite piese componente și drone către Ucraina.

Din decembrie 2025, Serghei N. a spionat o persoană în Germania în folosul unui serviciu rusesc de informații, persoană care furniza drone și piese componente Ucrainei. În acest scop, acuzatul a strâns informații online și a filmat locul de muncă al țintei. Când Serghei N. s-a mutat în Spania, Alla S. a preluat sarcina chiar în luna martie 2026”, se precizează în comunicatul oficial.

Ce spun Oficialii de la Berlin  

Oficialii de la Berlin susțin că, de la debutul războiului din Ucraina, operațiunile serviciilor secrete rusești pe teritoriul german s-au intensificat. Acest nou caz a apărut într-un moment extrem de sensibil. Legăturile unor partide politice, precum formațiunea extremistă AfD, cu Moscova, ridică mari semne de întrebare. Există temeri serioase securitatea informațiilor din Uniunea Europeană și riscul ca datele confidențiale să ajungă direct la serviciile rusești.

Cazuri similare petrecute în Germania

Acesta nu este singurul incident de acest fel din ultima perioadă. În luna ianuarie, Ministerul german de Externe l-a convocat pe ambasadorul Rusiei pentru a-l anunța că un diplomat din subordinea sa va fi expulzat. Măsura a fost luată la o zi după arestarea unei alte presupuse spioane ruse, identificată ca Ilona W., care deținea dublă cetățenie, germană și ucraineană.

Publicația Der Spiegel a dezvăluit că diplomatul expulzat în ianuarie era, în realitate, un ofițer al serviciului militar de informații al Rusiei, GRU. Acesta activa oficial ca atașat militar la ambasadă și era cel care o coordona pe Ilona W. Femeia îi furniza acestuia date esențiale despre industria de apărare germană și despre sprijinul militar oferit Ucrainei. Berlinul a cerut atunci ca ofițerul GRU să părăsească țara în termen de maximum trei zile, scrie HotNews.

Citește și...
Poliția britanică rămâne fără bani după vizita lui Donald Trump. De ce refuză guvernul să plătească integral costurile
Externe
Poliția britanică rămâne fără bani după vizita lui Donald Trump. De ce refuză guvernul să plătească integral costurile
Un oficial american susține că s-a teleportat: De ce s-a trezit tocmai în localul care indică sfârșitul lumii
Externe
Un oficial american susține că s-a teleportat: De ce s-a trezit tocmai în localul care indică sfârșitul lumii
Suedia schimbă politica de imigrație și introduce sancțiuni mai dure. Când pot fi retrași permisele de ședere pentru migranți
Externe
Suedia schimbă politica de imigrație și introduce sancțiuni mai dure. Când pot fi retrași permisele de ședere pentru migranți
Slovacia introduce prețuri mai mari la carburant pentru vehiculele din afara țării. Cum reacționează Comisia Europeană și ce soluții există
Externe
Slovacia introduce prețuri mai mari la carburant pentru vehiculele din afara țării. Cum reacționează Comisia Europeană și ce soluții există
Ierusalimul renunță la procesiunea de Florii din cauza războiului cu Iranul
Externe
Ierusalimul renunță la procesiunea de Florii din cauza războiului cu Iranul
Nicolae Botgros a demisionat din Parlamentul Republicii Moldova: „Arta și politica sunt departe una de alta”
Externe
Nicolae Botgros a demisionat din Parlamentul Republicii Moldova: „Arta și politica sunt departe una de alta”
Putin încredințează paza infrastructurii energetice agenților de pază privați. Aceștia vor avea dreptul să folosească arme de foc
Externe
Putin încredințează paza infrastructurii energetice agenților de pază privați. Aceștia vor avea dreptul să folosească arme de foc
Războiul din Iran mai face o „victimă”. Compania aeriană Lufthansa și-a anulat zborurile către Orientul Mijlociu până la toamnă. Ce se întâmplă cu marile companii aeriene
Externe
Războiul din Iran mai face o „victimă”. Compania aeriană Lufthansa și-a anulat zborurile către Orientul Mijlociu până la toamnă. Ce se întâmplă cu marile companii aeriene
Decizie revoluționară la Vatican. Catolicii vor putea primi transplanturi de organe de la animale
Externe
Decizie revoluționară la Vatican. Catolicii vor putea primi transplanturi de organe de la animale
Iranul ar vrea să pună capăt războiului. Liderul suprem ar fi autorizat negocieri secrete cu SUA (Surse)
Externe
Iranul ar vrea să pună capăt războiului. Liderul suprem ar fi autorizat negocieri secrete cu SUA (Surse)
