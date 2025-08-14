Leonardo DiCaprio a trăit o experiență neobișnuită la o petrecere exclusivistă în Ibiza, când poliția spaniolă l-a oprit pentru un control fără să realizeze cine este.
Actorul, care este obișnuit cu atenția publicului, a trecut prin verificarea de rutină împreună cu ceilalți invitați, înainte de a fi lăsat să intre. Incidentul a provocat reacții haioase în mediul online și câteva priviri surprinse, potrivit Page Six.
Într-o seară de vară plină de viață în Ibiza, Leonardo DiCaprio se pregătea să participe la o petrecere privată organizată de Patron și actorul spaniol Aron Piper.
Cu o șapcă neagră în cap și haine închise la culoare, starul de la Hollywood a trecut aproape neobservat. Polițiștii de la intrare au început controlul tuturor invitaților, iar DiCaprio aștepta liniștit la rând, uitându-se la telefon.
În fundal, se aude o femeie spunând: „Mă percheziționează din cap până în picioare”.
Evenimentul, organizat într-o vilă privată de către Patron și de actorul și cântărețul spaniol Aron Piper, a avut o listă de invitați de lux.
În același timp, Daily Mail scrie că artistul Travis Scott nu a fost lăsat să intre, în timp ce printre invitați s-au numărat Kendall Jenner și Tobey Maguire, vechiul prieten al lui DiCaprio. Actorul este un obișnuit al vacanțelor în Ibiza și a fost văzut, la începutul lunii, urcând pe iahtul lui Jeff Bezos și al lui Lauren Sanchez.
El și Vittoria Ceretti au participat și la nunta acestora în Veneția, în iunie, unde modelul a spus că a avut o problemă cu ținuta, rochia sa vintage Dolce & Gabbana, care s-a rupt, potrivit sursei citate.
Incidentul din Ibiza nu pare să-i fi afectat buna dispoziție lui Leonardo DiCaprio, care și-a continuat vacanța alături de prieteni și partenera sa.