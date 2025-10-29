Parlamentul din Slovacia a adoptat o lege care stabilește o viteză maximă de deplasare pe trotuare. Noua reglementare, menită să crească siguranța pietonilor, impune ca nimeni să nu depășească 6 kilometri pe oră în spațiile urbane. Decizia, considerată neobișnuită, a generat o avalanșă de reacții, de la ironii pe rețelele sociale la critici din partea opoziției.

Ce prevede noua lege adoptată în Slovacia

Amendamentul aprobat de parlamentarii slovaci stabilește o limită de viteză de 6 km/h pentru pietoni, bicicliști, utilizatori de trotinete electrice, biciclete electrice sau patine cu rotile. Practic, oricine se deplasează pe trotuar va trebui să respecte această viteză, indiferent de mijlocul de transport folosit.

„Scopul principal este creșterea siguranței pe trotuare, având în vedere numărul tot mai mare de coliziuni cu utilizatorii de trotinete”, a declarat autorul amendamentului, deputatul Ľubomír Vážny, membru al partidului populist Smer, condus de premierul Robert Fico, potrivit .

Potrivit acestuia, noua regulă va ajuta la clarificarea cazurilor de încălcare a legii. Deputatul a precizat că amendamentul este util „mai ales în cazurile în care este necesar să se stabilească în mod obiectiv dacă persoanele se deplasau cu o viteză mai mare decât cea considerată potrivită în zone destinate în principal pietonilor”.

Cum va fi aplicată măsura

Deși legea va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026, autoritățile nu au explicat încă modul concret de aplicare. Nu se știe, de exemplu, dacă poliția va folosi radare sau alte mijloace pentru a verifica viteza pietonilor.

Statistic, de mers este între 4 și 5 km/h. Totuși, potrivit British Heart Foundation, un ritm de 6,4 kilometri pe oră este considerat moderat pentru o persoană cu o formă fizică bună. Astfel, limita impusă de autorități ar putea fi greu de respectat de cei care merg mai alert, relatează Hotnews.ro.

De ce este legea criticată

Modificarea a stârnit critici dure din partea opoziției și chiar a Ministerului de Interne din Slovacia. Instituția a transmis că ar fi fost mai logică interzicerea trotinetelor electrice pe trotuare, decât impunerea unei limite de viteză generalizate.

Martin Pekar, reprezentant al partidului liberal Progresistă, a afirmat că adevărata problemă este traficul auto, nu mobilitatea alternativă. „Dacă vrem mai puține coliziuni, avem nevoie de mai multe piste sigure pentru biciclete, nu de limite absurde care sunt fizic imposibil de respectat”, a spus Pekar. „La viteza menționată, un ciclist cu greu își poate menține echilibrul”, a adăugat el.

Ce reacții a stârnit printre cetățeni

Noua lege a devenit rapid subiect de glume în mediul online. Mulți slovaci au ironizat decizia, întrebându-se dacă alergatul după autobuz sau o plimbare mai grăbită ar putea atrage o amendă. Pe rețelele de socializare, utilizatorii au descris măsura drept „o caricatură a legislației moderne” și au acuzat autoritățile că pierd din vedere problemele reale de siguranță rutieră.

Deocamdată, guvernul nu a venit cu clarificări suplimentare, însă legea urmează să intre în vigoare la începutul lui 2026, marcând una dintre cele mai neobișnuite inițiative din domeniul circulației din Europa.