O televiziune din Australia, criticată după ce a mărit sânii unei deputate prin Photoshop. Cum arată ea de fapt

din Australia a fost criticat după ce a modificat imaginea unei deputate mărindu-i sânii și prezentând-o cu abdomentul dezvelit.

Imaginea cu Georgie Purcell a apărut într-un buletin de știri de la Nine News după ce ea a criticat respingerea de către guvernul local victorian a interdicției de vânătoare de rațe, conform

Ea a postat o poză cu imaginile reale și cu cele modificate pentru a se vedea diferența și pentru a evidenția că ținuta ei a fost editată. Deputata a numit acea zi ca fiind cea mai proastă zi a ei de cânt a fost aleasă din 2022. „Este cu siguranță o confruntare să-ți vezi corpul modificat la televizor în propria ta casă. Ceea ce mi s-a întâmplat în ultimele 24 de ore este doar ceva ce nu s-ar întâmpla niciodată unui politician bărbat”, a spus ea.

I endured a lot yesterday.

But having my body and outfit photoshopped by a media outlet was not on my bingo card.

Note the enlarged boobs and outfit to be made more revealing.

Can’t imagine this happening to a male MP.

What gives?

— Georgie Purcell (@georgievpurcell)