O turistă a orbit după ce a băut un cocktail în vacanța în Bali. „Un singur pahar poate fi fatal" (VIDEO)

O turistă a orbit după ce a băut un cocktail în vacanța în Bali. „Un singur pahar poate fi fatal” (VIDEO)

Traian Avarvarei
24 aug. 2025, 17:06
Sursa foto: Captură video - change.org_ca / Instagram

O tânără din Canada care a mers în vacanță în Bali a orbit după ce a băut un cocktail.

Cuprins

  • Cum a ajuns să orbească turista canadiancă
  • Ce a spus tânăra după experiența de groază în Bali

Cum a ajuns să orbească turista canadiancă

Ashley a comandat un cocktail într-un club de noapte din Kuta și a crezut că primește o băutură banală, dar de fapt era un amestec de alcool şi metanol, notează FoxNews.

Metanolul este extrem de toxic pentru organism. De altfel, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) ne avertizează să nu consumăm băuturi alcoolice ilegale și să refuzăm produsele nesigilate. Ea primise băutura într-o sticlă de plastic.

Ce a spus tânăra după experiența de groază în Bali

„În ţările în curs de dezvoltare, metanolul e de multe ori pus în alcoolul de pe piaţa neagră pentru a creşte volumul lichidului. Are acelaşi gust şi miros, dar un singur pahar poate fi fatal.

Faptul că mi-am pierdut vederea e cea mai grea încercare prin care am trecut, dar sunt norocoasă: alţi turişti au murit după ce au băut cocktailuri diluate cu metanol”, a susținut Ashley, pe Instagram.

