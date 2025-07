Oana Ţoiu, după atacul masiv cu drone din Ucraina: „Monitorizăm condițiile pentru redeschiderea Consulatului României din Odesa”

România monitorizează condițiile pentru redeschiderea în siguranță a Consulatului Român la Odessa, orașul de coastă al Mării Negre din sudul Ucrainei, a declarat vineri ministrul de externe, reiterând comentariile anterioare făcute de președintele României.

Ministrul de externe, Oana Țoiu, a criticat un atac aerian devastator asupra Kievului, cel mai mare de la invazia rusă a Ucrainei de acum trei ani, în contextul în care Moscova încearcă să cucerească mai mult teritoriu.

Ea a declarat că Bucureștiul a fost „îngrozit să afle despre încă un atac masiv al forțelor ruse împotriva civililor ucraineni în multe orașe ucrainene, inclusiv Kiev și Odessa. Încă o dată, Rusia dovedește o lipsă totală de respect pentru dreptul internațional și dispreț pentru viața umană”, a spus ea într-o postare pe X.

Appalled to learn of yet another massive attack of the Russian forces against Ukrainian 🇺🇦 civilians in many UA cities including Kyiv & Odesa. Once more RU proves utter disregard for international law and contempt for human life. Romania 🇷🇴 strongly condemns this barbaric attack…

