Acasa » Externe » Ministrul de Externe, Oana Țoiu, despre întâlnirea Trump-Putin: „Este un pas dintr-un proces mult mai lung”

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, despre întâlnirea Trump-Putin: „Este un pas dintr-un proces mult mai lung”

George Lupu
14 aug. 2025, 22:53
Foto: Oana Țoiu / Facebook

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a comentat joi seara, într-o intervenție pentru emisiunea News Pass, cu Laura Chiriac, întâlnirea care va avea loc joi între Donald Trump și Vladimir Putin cu privire la situația războiului din Ucraina.

Cuprins

  • Ce spune Oana Țoiu despre întâlnirea Trump-Putin
  • Ce stă la baza negocierilor dintre Trump și Putin

Ce spune Oana Țoiu despre întâlnirea Trump-Putin

Oana Țoiu a sublinia că evenimentul de vineri este un pas dintr-un proces mai amplu:

“Mâine este un pas dintr-un proces mult mai lung, dar este un pas binevenit, pentru că este necesară influența SUA în special în ceea ce privește sancțiunile economice.

Speranța și propunerea noastră la nivelul UE este ca aceste sancțiuni să continue atât la nivelul SUA, cât și al UE, până la momentul în care se ajunge la un acord de pace.

Întâlnirea de mâine este o întâlnire foarte importantă, dar este un pas dintr-un proces care va mai dura, un proces care are nevoie și de Ucraina la masa negocierilor, care are nevoie și de perspectiva partenerilor europeni”.

Întrebată despre faptul că România a lipsit de la discuțiile pe care le-au avut principalii lideri europeni înainte de întâlnirea Trump-Putin, Oana Țoiu a precizat:

“Este întotdeauna mai bine să îți exprimi punctul de vedere direct. Pe de altă parte este și o realitate că suntem parte a UE, parte a NATO ceea ce înseamnă că avem și puncte de vedere comune și în acest moment alinierea între aproape toate statele membre ale UE, între partenerii aliați NATO este foarte importantă.

Mesajul unitar pe care l-am dat toți, un mesaj pentru pace, un mesaj care salută intervenția și implicarea SUA și a președintelui Donald Trump, clarificând în același timp nevoia de a avea Ucraina la masa negocierilor în etapele viitoare este un mesaj care a contat”.

Ce stă la baza negocierilor dintre Trump și Putin

Vineri, 15 august, Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc într-o locație din Alaska pentru a discuta despre soluțiile pentru finalizarea războiului din Ucraina. Deja, șeful de la Casa Albă a anunțat la baza negocierilor vor sta „schimburile de teritorii”.

Donald Trump a anunţat că discuțiile cu Vladimir Putin vor fi centrate pe un „schimb de teritorii” între Rusi și Ucraina. Pe de altă parte, Volodimir Zelenski a avertizat că ucrainenii vor ceda pământurile ocupanţilor. Un schimb de teritorii ar implica vieți date peste cap pentru totdeauna. În acest context, cetățenii ucraineni așteaptă cu nerăbdare concluziile summitului din Alaska.

Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni pentru a încerca să găsească o modalitate de a pune capăt conflictului. Mulți experți compară întrevederea cu cea care a dus la izbucnirea celui de-al doilea Război Mondial, din 1938, dintre Adolf Hitler, Neville Chamberlain, Benito Mussolini și Édouard Daladier în urma căreia s-a semnat acordul de la Munchen prin care Germania nazistă a preluat regiunea sudetă de la Cehoslovacia.

