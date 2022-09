Omagiu impresionant adus Reginei Elisabeta a II-a. Din Brazilia până în Franța, principalele monumente au fost luminate în culorile Marii Britanii

În Franța, luminile Turnului Eiffel au fost stinse; în Brazilia, statuia Hristos Mântuitorul a fost luminată în culorile Marii Britanii; în Israel, o imagine a steagului a fost proiectată pe o clădire guvernamentală din Tel Aviv.

En hommage à Sa Majesté la Reine Élizabeth II, je ne scintillerai pas et je m'éteindrai, à minuit, ce soir.

Clădirea Municipiului Tel Aviv este iluminată cu culorile drapelului Regatului Unit, în semn de solidaritate față de familia regală britanică, după moartea Reginei Elisabeta a II-a pe 8 septembrie.

În Franța, Turnul Eiffel s-a întunecat într-un omagiu adus Majestății Sale.

„În omagiu adus Majestății Sale Regina Elisabeta a II-a, nu voi sclipi și mă voi opri la miezul nopții în seara asta”, este mesajul transmis pe pagina oficial[ de Twitter a monumentului

În New York, Empire State Building a fost iluminat cu lumini violet și argintii pentru monarh.

„În această seară, luminile turnului nostru vor străluci în violet și vor străluci în argintiu pentru a onora viața și moștenirea Majestății Sale, Regina Elisabeta a II-a”, a fost transmis pe pagina oficială de Twitter a zgârie-norilor.

