ONU i-a îndeplinit dorința lui Elon Musk. Un plan în valoare 6 miliarde de dolari a fost livrat CEO-ului Tesla pentru a pune capăt foametei mondiale

Directorul Programului Alimentar Mondial al Națiunilor Unite a prezentat un plan de a cheltui 6,6 miliarde de dolari pentru a combate foamea în lume – un răspuns direct la o discuție cu CEO-ul Tesla, Elon Musk, care a susținut că va vinde acțiunile Tesla, dacă Programul Alimentar Mondial va furniza un plan de combatere a foametei mondiale și modul în care vor fi banii cheltuiți, arată publicația CNN.

If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it.

David Beasley, directorul programului alimentar al ONU și fost guvernator republican al Carolinei de Sud, a postat luni pe Twitter un link către un „rezumat executiv” de 1.000 de cuvinte .

Acesta prezintă modul în care ONU ar folosi 6,6 miliarde de dolari în mese și vouchere pentru a hrăni peste 40 de milioane de oameni din 43 de țări care sunt „în pragul foametei” – evitând astfel ceea ce PAM numește o „catastrofă” care se profilează.

În documentul postat de Beasley, PAM propune să aloce 3,5 miliarde de dolari pentru a cumpăra și livra alimente direct, 2 miliarde de dolari „pentru numerar și vouchere alimentare (inclusiv taxele de tranzacție) în locuri în care piețele pot funcționa” și să cheltuiască alte 700 de milioane de dolari pentru a gestiona noi programe alimentare. care sunt „adaptate la condițiile din țară” și asigură „asistența pentru cei mai vulnerabili”.

This hunger crisis is urgent, unprecedented, AND avoidable. @elonmusk, you asked for a clear plan & open books. Here it is! We’re ready to talk with you – and anyone else – who is serious about saving lives. The ask is $6.6B to avert famine in 2022: https://t.co/eJLmfcMVqE

— David Beasley (@WFPChief) November 15, 2021