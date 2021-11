Elon Musk, CEO-ul Tesla, e gata să cheltuiască 6 miliarde de dolari pentru a pune capăt foametei mondiale

Conform publicației Business Insider, miliardarul Elon Musk e gata să pună capăt foametei globale, dacă Programul Alimentar Mondial va depune un plan exact, în care să demonstreze că suma de bani pe care Elon Musk o va dona va pune, într-adevăr, stop problemelor alimentare din lume.

În septembrie, Elon Musk l-a depășit pe Jeff Bezos și a devenit cel mai bogat om de pe planetă, iar într-un Tweet recent, Doctorul Eli David a prezentat ipoteza sa: dacă Elon Musk și-ar dona 2% din averea sa, toate problemele alimentare ale lumii ar fi rezolvate. Ca răspuns, Elon Musk a declarat că în urma planului pus la dispoziție de Programul Alimentar Mondial, acesta își va vinde acțiunile companiei și va pune capăt foametei mondiale.

If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it.

— Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2021