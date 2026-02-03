O inițiativă anunțată de opoziția ungară reaprinde dezbaterea despre votul diasporei și influența alegătorilor cu dublă cetățenie asupra rezultatelor electorale din Ungaria. Propunerea vizează modificarea regulilor înaintea alegerilor programate pentru 12 aprilie.

De ce cere opoziția o sesiune extraordinară a parlamentului

Coaliția Democrată (DK), partid de opoziție din , a anunțat inițierea unei sesiuni extraordinare a parlamentului pentru a elimina dreptul de vot al alegătorilor cu dublă cetățenie care trăiesc în afara granițelor. Anunțul a fost făcut public marți și a fost justificat prin datele oficiale privind înregistrarea masivă a votanților din diaspora.

Vicepreședintele formațiunii, Sandor Ronai, a susținut într-o conferință de presă online că aproape 500.000 de persoane din afara Ungariei s-au înscris deja pentru scrutin. Potrivit acestuia, cifrele provin din datele strânse de Oficiul Electoral Național, instituția responsabilă de administrarea procesului electoral.

Cum leagă DK votul diasporei de avantajul Fidesz

Reprezentanții DK afirmă că analiza internă a partidului indică o orientare politică clară a acestor alegători, majoritatea covârșitoare votând în trecut pentru Fidesz. În acest context, opoziția susține că menținerea actualelor reguli ar distorsiona competiția în favoarea puterii.

„Conform calculelor noastre, acei o jumătate de milion de alegători ar aduce Fidesz patru locuri în parlament”, a explicat politicianul ungar. Declarația este folosită de partid ca argument central pentru schimbarea legislației electorale, înaintea unui scrutin considerat decisiv, relatează Digi24.

Unde se află cei mai mulți alegători vizați de propunere

Datele disponibile arată că o parte semnificativă a alegătorilor cu dublă cetățenie trăiesc în statele vecine Ungariei. O analiză realizată de indică faptul că peste 280.000 de maghiari din România erau înregistrați pentru a vota la alegerile din 2022.

Această realitate alimentează disputa politică, într-un context parlamentar în care raportul de forțe este deja favorabil guvernării. Adunarea Națională a Ungariei are 199 de mandate, dintre care 135 sunt ocupate în prezent de partidele aflate la putere, Fidesz (116) și KDNP (19).