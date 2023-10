Orașe întregi din Regatul Unit, măturate de furtuna Babet / A plouat într-o zi cât pentru o lună

Mai multe zone din Marea Britanie și Irlanda au fost măturate de furtuna Babet. În Regatul Unit, un sat întreg a fost evacuat, iar în Irlanda a plouat într-o singură zi cât pentru o lună. Localnicii s-au adăpostit de puhoaie la etajele superioare, după ce zeci de magazine au fost inundate.

În doar câteva ore, furtuna Babet a transformat principalele străzi ale orașului Midleton, din Irlanda, în râuri.

Proprietarii magazinelor au încercat să oprească apa cu saci de nisip, însă totul a fost în zadar. Multe magazine din Irlanda au fost înghițite de ape.

De asemenea, peste o mie de locuințe au rămas fără energie electrică.

După ce a plouat într-o singură zi cât pentru o lună, armata a fost nevoită să iasă pe străzi, pentru a salva oamenii din propriile mașini. Aceeași situație tensionată este și la spitalul din oraș, de unde 30 de pacienți au fost evacuați din cauza inundațiilor, relatează .

Jumătate din Regatul Unit este sub cod galben și roșu de vreme rea. Autoritățile au decis să evacueze de urgență un între oraș din Scoția, din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

