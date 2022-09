Orașul natal al președintelui ucrainean, în evacuare după ce forțele ruse au bombardat un baraj de mari dimensiuni. Volodimir Zelenski: Istoria este scrisă de oameni, niciodată de sălbatici (VIDEO)

Locuitorii orașului ucrainean Krivoi Rog, acolo unde s-a născut și președintele Volodimir Zelenski, au fost îndemnați să evacueze zona din cauza riscului de inundații după bombardarea unui baraj de mari dimensiuni de către forțele ruse, transmite .

Oficialii susțin că prin breșele din baraj trecea apă la un debit de 100 de metri cubi pe secundă, iar nivelul râului Inguleț creștea amenințător. Atacul a afectat și aprovizionarea cu apă, iar circa 600.00 de persoane sunt expuse riscului de inundații în Krivoi Rog, spune Kyrylo Tymoșenko, șef-adjunct al biroului prezidențial ucrainean.

The consequences of the Russian shelling of the dam in Kryvyi Rih.

