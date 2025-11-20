Originea sărutului, dezvăluită în urma unui studiu. Sărutul nu este o practică exclusiv umană, ci are rădăcini adânci în evoluția primatelor mari. Se pare că sărutul datează de acum aproximativ 20 de milioane de ani, potrivit unui studiu recent publicat, citat de .

Originea sărutului, dezvăluită în urma unui studiu. Ce au descoperit cercetătorii

O echipă internațională de cercetători de la și Institutul pentru Tehnologie din Florida a investigat originile sărutului, o practică care, din punct de vedere evolutiv, nu pare să aducă beneficii directe supraviețuirii, ba chiar poate facilita transmiterea bolilor.

Cu toate acestea, sărutul a fost observat la cimpanzei, bonobo, urangutani și gorile, ceea ce indică o moștenire de la un strămoș comun al acestor specii.

„Cu ajutorul acestor două informații esențiale, am folosit o abordare bazată pe modelare, care ne-a permis să simulăm diferite scenarii evolutive”, a explicat Matilda Brindle, autor principal al studiului și cercetătoare la Facultatea de Biologie a Universității Oxford.

Aplicarea repetată a acestui model a condus la concluzia că primul sărut a apărut între 21,5 și 16,9 milioane de ani în urmă.

Cum este definit și înțeles sărutul în acest studiu

Cercetătorii au oferit o definiție „neromantică” a sărutului, descriindu-l ca pe un „contact non-agresiv, gură la gură și care nu presupune transfer de hrană”. Această definiție include atât săruturile sexuale, cât și cele platonice, folosite între membrii familiei sau drept salut prietenesc.

Persistența și apariția sărutului în evoluție rămân subiecte de dezbatere.

„Unii cercetători au sugerat că sărutul sexual este un mod util de a evalua calitatea partenerului sau compatibilitatea cu acesta”, a afirmat Brindle. „În mod alternativ, sărutul poate fi un fel de preludiu care sporește starea de excitare și crește șansele de fertilizare”.

În ceea ce privește săruturile platonice, ele sunt considerate instrumente sociale ce facilitează relațiile complexe și sporesc atașamentul între indivizi.

Practicau neanderthalienii sărutul

Studiul mai subliniază că neanderthalienii, asemănător oamenilor primitivi, probabil, practicau sărutul, având în vedere că împărtășeau un microb oral comun, indicând schimbul de salivă, cu mult timp după ce cele două specii s-au separat, între 450.000 și 750.000 de ani în urmă.