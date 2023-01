Ovidio Guzman, unul dintre fiii lui El Chapo, a fost arestat / Reținerea acestuia a declanșat atacuri armate multiple (VIDEO)

Ovidio Guzman, unul dintre fiii traficantului de droguri El Chapo, a fost arestat de către autoritățile mexicane. Reținerea acestuia a dus la declanșarea unor atacuri armate. Au fost închise școli și administrații.

Fiul lui El Chapo a fost arestat în urma unei nopți violente la Culiacán, în Sinaloa.

Presa străină susține că arestarea lui Ovidio Guzmán-López a avut loc în orașul Culiacán din statul Sinaloa. Despre fiul lui El Chapo se vorbește că ar fi un membru de rang înalt al Cartelului de la Sinaloa – una dintre cele mai mari organizații de trafic de droguri din lume.

Juan de Dios Gamez, primarul orașului, a menționat că în zorii zilei armatele federale au desfășurat o operațiune, acest lucru provocând violențe în oraș și în alte părți ale statului, potrivit .

„Solicităm cetățenilor din Culiacán să nu plece de acasă din cauza blocajelor care au avut loc în diferite părți ale orașului” a spus primarul orașului.

Autoritățile locale au mai raportat și faptul că un aeroport local a fost închis temporar, dar și că organismul guvernamental supraveghează educația: „preadarea și alte activități administrative” au fost suspendate în Culiacán.

VIDEO: Looting has broken out in Culiacán, Sinaloa, Mexico following the arrest of Ovidio Guzman, son of notorious drug lord El Chapo.

— VoltPress (@VoltPress)