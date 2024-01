Panică într-o stațiune din Bahamas! Un băiat de 10 ani a fost mușcat de un rechin: „Suntem foarte îngrijorați”

Un băiat de 10 ani din Maryland într-o stațiune din Paradise Island, Bahamas.

Totul s-a întâmplat luni după amiază, 15 ianuarie, în timp ce băiatul era la o expediție în Shark Tank, potrivit unui comunicat de presă al poliției, scrie

Paradise Island găzduiește cele mai multe stațiuni, printre care și Atlantis. Până acum, poliția nu a identificat stațiunea în care a avut loc atacul.

Potrivit informațiilor relatate de poliție, băiatul a fost mușcat de piciorul drept și a fost transportat la spital. Medicii au declarat că starea lui de sănătate este stabilă.

Polițiștii nu au oferit informații despre specia de rechin care l-a mușcat pe minor și nici nu au răspuns solicitării jurnaliștilor CNN de a obține mai multe informații.

„Departamentul de Stat al SUA este la curent cu rapoartele privind un cetățean american, minor, rănit în Nassau, Bahamas”, a declarat un purtător de cuvânt.

„Suntem foarte îngrijorați atunci când orice cetățean american este rănit. Suntem pregătiți să oferim toată asistența consulară adecvată. Din motive de confidențialitate, nu avem alte comentarii”, a adaugat purtătorul de cuvânt.

